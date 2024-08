Teatro Municipal de Santo André recebe DJ B8 e Arnaldo Tifu

Nesta sexta-feira (30), o hip hop volta ao Saguão do Teatro Municipal de Santo André. O DJ B8 vai apresentar o show de lançamento da mixtape Risotape Vol. 1, coletânea que reúne 19 artistas da cena independente do hip hop em faixas inéditas, juntamente com show da rapper Cris SNJ. O encontro vai contar também com Leandro Segredo como mestre de cerimônia, a discotecagem e a performance do DJ Raylan, além das danças urbanas do Chemical Funk.

O evento gratuito encerra a programação do Mês do Hip Hop em Santo André.

Risotape é a primeira coletânea do selo Coletivo Riso, que tem à frente Arnaldo Tifu em parceria com DJ B8 e faz referência às antigas coletâneas de músicas gravadas em fitas cassetes, que fizeram sucesso nos anos 70, as mixtapes.

A coletânea, que possui 23 faixas, contém nomes já conhecidos do movimento que se fundem a novos talentos, mostrando a diversidade e riqueza cultural do hip hop. Risotape conta com os DJs convidados: DJ Nato-PK e DJ Raylan, e também com Ali, Arnaldo Tifu, Ba Kimbuta, Buia Kalu, Edaum, Espullsmatics, Gabriel Diazz, Ieda Hills, Jeyow J, Lanna Griot, Nego Iego, Opiumday, Pedro Simples, Sujeito e Vinishaw.

O projeto nasceu inspirado no selo independente Pau De Dá em Doido, que era liderado pelo rapper Enézimo e pelo produtor e beatmaker DJ Nato_Pk. A proposta é impulsionar artistas fazedores de rap do ABC. Risotape Vol. 1 já está disponível nas plataformas musicais

Canja – Ainda na programação do Mês do Hip Hop, mas nesta quarta-feira (28), o Saguão do Teatro Municipal vai receber quatro representantes da região do movimento que vão mostrar seu trabalho dando uma “canja” a partir das 19h. Canja é uma expressão muito comum no universo musical e significa uma pequena mostra da produção do artista.

Uma das participações é da Família Ckatriz (@familia_ckatriz), que é um grupo de rap formado há um ano, composto pelos rappers Ckatriz, Japão e Raunir. Sua proposta artística é transmitir mensagens relevantes da atualidade, com rimas afiadas que abordam as questões sociais. Outra atração é Araúlo Paz (@araujopaz_), militante da cultura hip hop desde 2009, criador de saraus da região.

Também se apresentará Renan Neri (@renanneri_oficial), que nasceu em Mauá, mas cresceu em Santo André. Renan é cantor, compositor, produtor fonográfico, barbeiro e designer gráfico. A programação conta ainda com Pílula Preta (@pilula.preta) , banda composta por Pretódio, Ba Kimbuta, Indianara, Edson Ikê, Ticha, Gigante e Ricardo Migardi, em uma produção engajada e contundente.

Arte urbana – Na quinta-feira (29), é a vez da arte urbana ganhar foco na programação. Às 19h, no equipamento cultural A Casa (Avenida Industrial, 1.740, bairro Campestre), acontece um bate-papo com o grafiteiro Tota sobre a indústria do grafite e a sobrevivência fazendo arte no Brasil. Não é necessário realizar inscrições antecipadas.

Antônio Duque de Souza Neto, o Tota, é baiano, mas atualmente mora em Santo André e tem cerca de 30 anos de vida dedicados à arte urbana. Seu trabalho autoral está voltado para desenhos e pinturas em muros, telas, madeiras, fibras e peças de automóveis inspirados na temática de valorização do negro e do Nordeste. Porém, quando se trata de trabalhos encomendados, é seguido o projeto do cliente. Tota é proprietário da microempresa Totarte74Pinturas, um dos sócios-fundadores da ONG Zulu Nation Brasil e membro do Coletivo 5 Zonas.

Tota volta à programação cultural da cidade no dia 5 de setembro com o workshop de Stencil Art, às 14h.

O Mês do Hip Hop é uma parceria entre a Secretaria de Cultura de Santo André e o projeto Hip Hop Pulsa, que é promovido pelo Coletivo Riso e financiado pelo Fundo Municipal de Cultura. A entrada é gratuita.

Serviço

Lançamento da coletânea Risotape Vol 1. com DJ B8

Data: 30/8 (sexta-feira), às 19h

Local: Saguão do Teatro Municipal

Endereço: Praça IV Centenário, s/n – Centro

Gratuito

Apresentação de rappers do ABC

Data: 28/8 (quarta-feira), às 19h

Local: Saguão do Teatro Municipal

Endereço: Praça IV Centenário, s/n – Centro

Gratuito

Bate-papo sobre arte urbana com Tota

Data: 29/8 (quinta-feira), às 19h

Local: Equipamento Cultural A Casa

Endereço: Avenida Industrial, 1.740 – bairro Campestre

Gratuito

Dispensa inscrições

Wokshop de Stencil Art com Tota

Data: 5/9 (quinta-feira), às 19h

Local: Equipamento Cultural A Casa

Avenida Industrial, 1.740 – bairro Campestre

Gratuito

Dispensa inscrições