Teatro Municipal de Mauá tem peças para todas as idades nesta semana

A agenda do Teatro Municipal de Mauá é composta por atrações para todas as idades nesta semana. Uma delas é o espetáculo “Ensaio Para um Adeus Inesperado”, que será apresentado em três sessões, nos dias 24 (às 20h) e 25 de julho (às 19h e às 21h). A peça teatral é a primeira dirigida por Ana Beatriz Nogueira, grande e premiada atriz. A produção é viabilizada pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas e do Programa de Ação Cultural – ProAC.

A história protagonizada por Natália Lage e Caio Manhente transcorre a partir do choque inicial provocado pela morte precoce do filho (Caio Manhente), quando a mãe (Natália Lage) passa a caminhar para a reorganização das forças necessárias, em uma espécie de terapia ao vivo com o público, para dar continuidade à sua existência que, obviamente, em nada lembrará a vida anterior que conhecia antes da manhã daquela trágica segunda-feira.

A classificação indicativa é para 14 anos. Os ingressos custam a partir de R$ 30 (meia-entrada) e estão à venda no site Bilheteria Express, no link: https://shre.ink/EnsaioParaumAdeusInesperado.

Já, no domingo (28/07), a atração é para a criançada. O Roblox é o primeiro espetáculo infantil 100% interativo. Ou seja, a plateia não apenas assiste, mas também interage diretamente com os personagens, moldando o destino da história. Prepare-se para uma jornada imprevisível e cheia de surpresas, onde cada escolha do público influencia o desenrolar de uma batalha épica. Seja parte desse espetáculo inovador, onde a magia do teatro se encontra com a interatividade do mundo virtual.

Os ingressos custam a partir de R$ 40 e estão à venda no link: https://tinyurl.com/roblox-teatro.

O endereço do Teatro Municipal de Mauá é rua Gabriel Marques, 353, Vila Noêmia. O telefone para contato é 4512-7480.