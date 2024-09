Teatro Municipal de Mauá recebe o espetáculo Mary Stuart

Nesta sexta-feira (28/09), às 20h, o Teatro Municipal de Mauá será o cenário de uma montagem moderna e envolvente do clássico Mary Stuart. O espetáculo apresenta uma versão contemporânea da histórica rivalidade entre Mary Stuart, rainha da Escócia, e Elizabeth I, rainha da Inglaterra, explorando as tensões políticas e pessoais dessas duas monarcas.

A peça traz à tona temas como traição, violência e desonestidade, usados como armas políticas para assegurar o poder. O elenco de peso inclui Virginia Cavendish (a Rosinha de Auto da Compadecida) e Ana Cecília Costa (a morena de Renascer) nos papéis principais, sendo Ana Abbott a atriz alternante. Também integram o elenco nomes consagrados como Anderson Müller, Gustavo Machado e Joelson Medeiros.

Baseada na obra clássica do dramaturgo alemão Friedrich Schiller, Mary Stuart ganhou uma adaptação contemporânea de Robert Icke, traduzida por Ricardo Lísias e sob a direção do premiado Nelson Baskerville. A produção é marcada por sua abordagem acessível e intensa, oferecendo ao público uma experiência cativante e relevante.

A nova temporada de circulação do espetáculo é viabilizada por meio de incentivos culturais, com o apoio do Governo do Estado de São Paulo, da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, do Governo Federal e do Ministério da Cultura, através da Lei Paulo Gustavo.

Os ingressos estão à venda com valores a partir de R$ 10 (meia-entrada) e podem ser adquiridos no site da Bilheteria Express: Ingressos para Mary Stuart em Mauá.

O endereço do Teatro Municipal de Mauá é rua Gabriel Marques, 353, Vila Noêmia. O telefone para contato é 4512-7480.