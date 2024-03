Teatro Municipal de Mauá recebe lançamento de livro na próxima terça-feira (19/03)

O Teatro Municipal de Mauá sedia na próxima terça-feira (19/03), o lançamento do livro de “Manto da Transição: Narrativas Escritas e Bordadas por uma Mãe de Trans”, escrito por Adélia Nicolete. A autora e dramaturga participa da tarde de autógrafos, a partir das 16h. A publicação mergulha de maneira sensível e profunda na interseção entre a literatura, as artes visuais e as experiências pessoais. Delicadamente bordada, a publicação entrelaça a experiência da autora como mãe de um homem trans, alinhavado com relatos de outras mães.

O livro, concebido a partir de um diário, registra os altos e baixos, os medos e as celebrações, os desafios e conquistas do processo materno frente à transição de gênero, tudo cuidadosamente costurado pela escrita poética da autora. Em 2014, quando o jovem Bernardo iniciou sua transição, Adélia encontrou no diário um refúgio. Tendo guardado não apenas os registros escritos, mas também peças de roupas carregadas de memória afetiva, a artista sentiu a necessidade de ressignificar as vestimentas, através do bordado, e compartilhar sua experiência e a de outras mães, dando origem ao projeto “Manto da Transição”.

“Foi uma longa jornada desde o início da transição e é muito gratificante ver que o processo não ficou restrito à família, mas ampliou-se por meio de um livro e uma exposição. Tudo isso graças a uma lei de incentivo cultural que, esperamos, permitirá que o projeto alcance muita gente e traga visibilidade à pauta transmasculina”, destaca a autora.

Sobre a autora

Artista-educadora, dramaturga e escritora, Adélia Nicolete é mestre em Artes pela ECA/USP, com a dissertação “Da cena ao texto: dramaturgia em processo colaborativo”, e doutora em Artes com a tese “Ateliês de dramaturgia: práticas de escrita a partir da integração artes visuais – texto – cena”. Além disso, é professora do curso de Pós-graduação em Artes-manuais para a educação e de Artes-manuais para terapias na Casa Tombada/Facom/Nina Veiga Ateliê.

Como dramaturga convidada da Coletiva teatral Pontos de Fiandeiras, em Santo André, desenvolveu duas obras destacando a atuação feminina na formação e no desenvolvimento regional.

Entre os livros publicados, destacam-se “Ponto segredo e Ponto corrente – a presença feminina no teatro do ABC Paulista” e “Luís Alberto de Abreu – um teatro de pesquisa” (Org.), publicado pela Editora Perspectiva em 2011.

A escritora assinou prefácios de diversas obras de pesquisa e ficção, entre elas “Por Elise” e “Mata teu pai”, de Grace Passô ; “A encomenda” e “Caixão de vidro”, de Heloísa Cardoso; “Retratos” de Helô Beraldo (Baleia Livros, 2021) e “Mulheres que me habitam” de Claudia Jordão (Alpharrabio Edições, 2021).

Seus ateliês de escrita percorreram, entre outros espaços, diversas unidades do SESC pelo país.

No campo da curadoria, destaca-se a coordenação de III Ciclos de Estudos da Dramaturgia Contemporânea na região do ABC e a curadoria do projeto Dramaturgia em Foco em São José dos Campos.

Serviço

Adélia Nicolete lança o livro “Manto da Transição: Narrativas Escritas e

Bordadas por uma mãe de Trans”

Data: 19/03/2024

Hora: 16h

Local: Teatro Municipal de Mauá

Endereço : Rua Gabriel Marques, 353, Vila Noêmia