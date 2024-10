Teatro Garagem completa 20 anos em São Paulo

PORTAS ABERTAS dá nome ao PROJETO de leituras, oficinas de formação e encenações de autores brasileiros que acontece ao longo dos meses de setembro e outubro e pontua as duas décadas de atividades contínuas do TG

Lygia Fagundes Telles, Hilda Hilst, Plínio Marcos, Mário de Andrade e Clarice Lispector são autores que integram os Ciclos de Leitura

Dia 24 de outubro, quinta: Até o fim de outubro o Teatro Garagem irá receber um grupo de atores iniciantes para ler “Noturno Amarelo”, de Lygia Fagundes Telles, como resultado da oficina de Michelle Boesche para pessoas 60+. Esta leitura dramática será no dia 24, quinta-feira, às 20h. É gratuita e terá tradução simultânea em libras.

Já nos dias 16, 23 e 30, terças-feiras, às 20h, será a vez de atores profissionais lerem de Paulicéia Desvairada, de Mário de Andrade com Jhonnã Junior e Roquildes Junior. Dia 23/10 será o Ovo e a Galinha, de Clarice Lispector com as atrizes Débora Duboc e Carol Badra.

E no dia 30/10 será lido Noturnos, de Plínio Marcos, com dramaturgia de Jhonnã Bao; no Primeiro ato; Anette Naiman, Conrado Costa e Leonardo Silva, no Segundo ato; Arinha Rocha, Fania Espinosa e Rodolpho Correa.

Fundado no ano de 2004 pela atriz Anette Naiman o Teatro Garagem, situado no coração do bairro da Vila Romana, em São Paulo, vem se destacando por sua história de atividades contínuas e de resistência nas artes do palco.

O TG como é carinhosamente chamado pelos frequentadores tornou-se um símbolo de criatividade, inovação e inclusão em meio à paisagem cultural da cidade. O Teatro Garagem tornou-se um farol de luz, focado em promover e celebrar diversas expressões artísticas. E, agora, em comemoração aos 20 anos de existência e resistência vai inaugurar a Garagem Cênica, com o monólogo Entre Borboletas, inspirado na obra de Caio Fernando Abreu, com o ator Franz Granja em cena.

De residência de uma família de pai, mãe e dois filhos à transformação em duas casas conjugadas que compõem hoje o Instituto Cultural Teatro Garagem, com vários espaços cênicos, camarins e jardim, foi uma longa e amorosa jornada.

O Teatro Garagem foi contemplado com a Lei Paulo Gustavo da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo e Ministério da Cultura para aprimorar ainda mais seus espaços e oferecer atividades culturais de formação alcançando um público de idades variadas.

Foi o caso da leitura dramática do conto Noturno Amarelo de Lygia Fagundes Telles, com direção de Michelle Boesche, a partir de uma oficina de pesquisa teatral portas abertas para pessoas com idade 60+ que ganha sessão extra no dia 24 de outubro, quinta-feira.

A nova geração também pode partcipar da oficina de Abajur Lilás, de Plínio Marcos,

ministrada pela atriz Eliete Cigarini. A mostra aconteceu nos dias dias, 30/09, 1, 7 e 8/10 às 21h.

Abertura das comemorações do Teatro Garagem 20 anos:

Inauguração da Garagem Cênica

monólogo “ENTRE BORBOLETAS” inspirado na obra de Caio Fernando Abreu, do ator Franz Granja abriu as comemorações dos 20 anos do Teatro Garagem, com a inauguração da Garagem Cênica, no dia 08 de agosto, com quatro apresentações até o dia 30.

Franz Granja apresentou ao público um monólogo a partir de um profundo processo de pesquisa e investigação, e um personagem que na adaptação dramatúrgica chama-se “Caio”, uma homenagem ao próprio escritor Caio Fernando Abreu.

Sessão extra. 24/10 (qui) às 20h.

NOTURNO AMARELO de Lygia Fagundes Telles.

Leitura Dramática

Sessão extra.

24/10 (qui) às 20h.

Direção: Michelle Boesche.

Elenco: Beatriz Felippe, Bob Júnior, Itamar Santos, Kell Morka, Mahê Machado, Maríza Zíani, Selma Lacerda, Tatiana Piccardi e Vera D’Agostino.

Local: Teatro Garagem – Rua Silveira Rodrigues, 323/331 – Bairro Siciliano (Subdistrito Lapa).

Tradução simultânea em libras.

Ingressos gratuitos na bilheteria do teatro.

O mês de outubro segue com uma programação especial, confira:

CICLO DE LEITURAS OCUPAÇÃO TEATRO GARAGEM

“ESCRITORES BRASILEIROS”

1° Leitura: Tu Não Te Moves de Ti – Hilda Hilst.

Com Anette Naiman, Lavínia Pannunzio, Viviane Monteiro e Daniela Tozzi Casteline.

Data 09/10 às 20h

2° Leitura: Paulicéia Desvairada de Mário de Andrade.

Com Jhonnã Bao e Roquildes Junior

Data 16/10 às 20h

3° Leitura: O Ovo e a Galinha de Clarice Lispector.

Com Débora Duboc e Carol Badra.

Data 23/10 às 20h

4° Leitura: Noturnos de Plínio Marcos.

Dramaturgia de Jhonnã Bao

I ato: Com Anette Naiman, Conrado Costa e Leonardo Silva.

Ato II: Com Airinha, Fania Espinosa e Rodolpho Correa.

Data 30/10 às 20h

Entrada Gratuita

O Nascimento do Teatro Garagem por Anette Naiman

“Quando fazemos nosso trabalho com afinco, perseverança e acima de tudo amor, não tem como não dar certo”

No ano 2000, resolvi começar uma construção no pé direito da garagem da minha residência, um sobrado antigo no Bairro Siciliano/Lapa, abrigando o que se tornaria um espaço extra para ser utilizado como sala de bagunça, uma brinquedoteca para meus filhos. Na construção deste mezanino, foi necessário fazer um desnível no piso para que o portão da garagem pudesse abrir. Quando o piso ficou pronto, fiquei maravilhada com o que vi, pois o que era a princípio um estorvo se transformou em um palco. Ao mesmo tempo, pensava na abençoada possibilidade de fazer minha arte sem ter que ficar longe dos meus filhos ainda pequenos e um que ainda não tinha nascido – quando comecei o mezanino estava grávida.

Foi a partir dessa feliz “coincidência” que nasceu a história do atual Teatro Garagem, na época apenas restrito a caixa preta: Teatro da Garagem, que se tornou na verdade a minha sala de bagunça.

Um belo dia dentro dessa caixa preta, fui invadida por uma emoção catártica, pois percebi que aquela ela era a manifestação do mesmo sótão da minha imaginação de infância: menina muito pobre, criei um sótão e contava para minhas amiguinhas que lá eu tinha todos os brinquedos possíveis e imaginários da época. Tudo fruto de uma criança que já sonhava com tantas histórias lúdicas. Eu era uma menina mentirosa, mas a minha mentira servia para alegrar meus amiguinhos e adorava saber que eles acreditavam nas minhas mentiras “sinceras” e embarcavam nas viagens dos brinquedos e brincadeiras imaginárias.

Foi nesta noite que além das lágrimas entendi muito da minha mitologia pessoal até aquele momento. Tinha construído de fato aquele sótão da infância e com o mesmo propósito: contar ali histórias para emocionar, alegrar, embelezar e dar mais vida as pessoas; acima de tudo, ser livre para criar! A liberdade a favor da minha criação foi minha grande motivadora na luta pela existência do meu espaço!

