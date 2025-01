Teatro do SESI-SP anuncia o resultado do Edital 2025 de Produções Inéditas 

O Teatro do SESI-SP, localizado no Centro Cultural Fiesp, anuncia o resultado do Edital 2025 de Produções Inéditas, que busca fomentar a produção teatral brasileira e promover novos olhares artísticos. Nesta edição, foram selecionados sete projetos que se destacaram, reforçando o compromisso do SESI-SP com a valorização da cultura nas artes cênicas.

As produções escolhidas abrangem uma variedade de públicos e gêneros, oferecendo programação para todas as idades. Cada projeto passou por uma triagem para a verificação do envio de todos os documentos obrigatórios. Em seguida, os projetos habilitados foram avaliados com base em critérios como relevância conceitual e temática, histórico do grupo, orientações técnicas e adequação da proposta com a linha curatorial exigida pelo SESI-SP.

O edital também considerou a experiência e a trajetória artística de profissionais consolidados e de novos talentos. Entre os destaques, estão Eduardo Tolentino de Araújo, do Grupo Tapa; Renato Borghi, do Teatro Promíscuo, que já participou de produções anteriores; Alexandre Brazil e Aimar Labaki, do Thara Theatro; e Dany Bittencourt, do grupo Cisne Negro Cia. de Dança. Todos reconhecidos e aclamados por suas contribuições ao Teatro do SESI-SP.

Nos espetáculos infantis, também contamos com profissionais que se destacam por suas célebres trajetórias, seja em colaborações anteriores com a instituição ou por estreias em projetos inéditos. São eles: Marco Vettore e Nau de Ícaros, da Cia. Cênica Nau de Ícaros; e João Falcão, da Marlene Salgado Produções e MaquinaMaquina Produções Artísticas.

Apoio e investimento no teatro nacional

O Edital de Produções Inéditas reflete o investimento contínuo do SESI-SP no desenvolvimento do teatro nacional. De acordo com Débora Viana, gerente de cultura do SESI-SP, “este edital é uma oportunidade de abrir espaço tanto para artistas, diretores e dramaturgos já consagrados quanto para novos talentos. Neste ano, estamos priorizando profissionais da região de São Paulo, com trabalhos consolidados na cultura paulista e nacional, fortalecendo o nosso compromisso com a democratização do acesso à cultura e a formação de novos públicos. Além disso, o edital incentiva a produção cultural, um investimento essencial do SESI-SP que movimenta a economia local e estadual, gerando impacto positivo por meio dos profissionais, materiais e produções envolvidos”.

1) Espetáculo: Norma

Proponente: Alexandre Brazil

Gênero: Teatro musical | Classificação: 12 anos

2) Espetáculo: Filumena Marturano

Proponente: Eduardo Tolentino de Araujo

Gênero: Comédia | Classificação: 12 anos

3) Espetáculo: Que Tal o Impossível?

Proponente: Dany Bittencourt

Gênero: Dança contemporânea | Classificação: Livre

4) Espetáculo: A Estrela Dalva e Eu

Proponente: Elcio Nogueira Seixas

Gênero: Teatro musical | Classificação: 14 anos

5) Espetáculo: O Pequenino Grão de Areia

Proponente: Marlene Salgado

Gênero: Teatro musical | Classificação: Livre

6) Espetáculo: João, Joãozinho, Joãozito – O Menino Encantado

Proponente: Daniel Palmeira

Gênero: Teatro musical | Classificação: Livre

7) Espetáculo: O Menino Maluquinho

Proponente: Marco Vettore

Gênero: Comédia | Classificação: Livre

Sobre o Edital de Produções Inéditas

O Edital de Produções Inéditas do Teatro do SESI-SP é uma iniciativa pioneira que oferece suporte a artistas e companhias de Artes Cênicas de todo o país, possibilitando a criação de espetáculos inéditos e promovendo a inovação no setor. Desde sua criação, o programa já viabilizou a realização de diversas produções, como “A Incrível Viagem do Quintal” e “Bossa Nova Cabaret Bar”, espetáculos inéditos fomentados por meio do edital e que estrearam no Centro Cultural Fiesp.