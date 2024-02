Teatro de Arena Eugênio Kusnet apresenta o espetáculo “TODO”

Para as pessoas que querem aproveitar o fim de semana em São Paulo para curtir uma programação mais tranquila, o Teatro de Arena traz a peça “TODO”, que será apresentada nos dias 24/2 e 25/2, às 20h e 3/3, às 18h. Ao final, o público será convidado a participar de uma roda de conversa bastante animada. A entrada é gratuita e a retirada dos ingressos é feita 1h antes no local.

Com apoio do vereador Xexéu Tripoli, o espetáculo retrata a história de um casal guru, interpretado pelos atores Karina Ramil e Jean Machado, que é apegado à crença de que é detentor de recados divinos manifestados através do Teatro do Absurdo. O final é surpreendente e abrirá a oportunidade de uma conversa muito interessante ao final da apresentação.

Serviço

Espetáculo TODO

Quando: Dias 24 e 25/2, às 20h; 3/3, às 18h

Local: Teatro de Arena Eugênio Kusnet – Rua Dr. Teodoro Baima, 94 – Vila Buarque, São Paulo

Entrada Gratuita: Retirada dos ingressos é feita 1h antes no local