Teatro Conchita de Moraes recebe peça infantil e espetáculo de cordel

O Teatro Conchita de Moraes, em Santo André, será palco de uma apresentação infantil e um espetáculo em formato de cordel neste fim de semana.

Neste sábado (14), às 19h, será apresentada a peça “Histórias que o Rio Há de Levar”. A montagem retrata mulheres da comunidade do Jardim Marek que, mesmo nunca tendo feito teatro, contam suas histórias – em formato de cordel – sobre amor, frustrações, alegrias e abusos emocionais, na beira de um rio lavando roupas. A classificação é de 12 anos. Os ingressos custam R$ 10 e devem ser adquiridos por meio do telefone (11) 94268-6734.

No domingo (15), às 16h30, o público poderá conferir o sucesso “Divertidamente”, com a história de dentro da mente da jovem Riley, apresentando cinco emoções principais: Alegria, Tristeza, Medo, Raiva e Nojinho. Quando a família de Riley se muda para uma nova cidade, Alegria e Tristeza são acidentalmente expulsas do Centro de Controle, deixando Raiva, Medo e Nojinho no comando. A jornada de Alegria e Tristeza para voltar ao Centro de Controle leva a uma série de aventuras. A classificação é livre e os ingressos custam R$ 70 (inteira), R$ 50 (antecipado) e R$ 35 (meia). Para garantir a entrada basta comprar o ticket no site da Bilheteria Express.