Teatro Conchita de Moraes recebe palhaçaria do premiado grupo LaMínima

O Teatro Conchita de Moraes, em Santo André, recebe nesta sexta-feira (31) e no sábado (1º), às 19h, o espetáculo “Ordinários”, uma montagem do grupo LaMínima, companhia de circo e de teatro que desde 1997 cria e produz espetáculos fundamentados na arte circense, no humor físico e no repertório clássico dos palhaços. A apresentação é gratuita e os ingressos precisam ser retirados com uma hora de antecedência.

O enredo de “Ordinários” conta a história de um pelotão formado por três soldados singulares que aguardam o momento de ir para a batalha. Diante da angústia da espera, esmeram-se em treinamentos até finalmente receberem uma missão. Quanto mais avançam pelo território inimigo, ficam evidentes os segredos que um esconde do outro e o quanto são inadequados para o mundo da guerra. Então o espetáculo levanta a questão: mas afinal, quem é adequado para a guerra?

“A peça é um tratado pacifista para que evitemos construir um mundo e nossas relações apostando na violência e no armamento. Vivemos mergulhados há séculos neste jogo bélico e ainda não aprendemos que somos tontos e inadequados demais para servir a este deus tosco cujos reais interesses são o do capital e do extermínio. Mas os palhaços, os melhores arautos desta causa, pelo humor e ironia, vão novamente tentar nos resgatar”, diz um dos roteiristas do LaMínima, Newton Moreno.

O espetáculo tem elenco composto pelos atores Fernando Paes, Fernando Sampaio e Filipi Bregantim. Direção e preparação mímica são de Álvaro Assad e a direção musical, bem como a música original, de Marcelo Pellegrini. A peça foi apresentada pela primeira vez em 2018 e hoje sobe aos palcos como projeto “Ordinários, 5 anos em circulação”, contemplado na Lei Paulo Gustavo SP nº20/2023.

LaMínima – Os atores Domingos Montagner – que faleceu no ano de 2016 em um acidente durante as gravações da novela O Velho Chico – e Fernando Sampaio se conheceram no Circo Escola Picadeiro, em São Paulo. Em 1997, após vários trabalhos como a dupla de palhaços Agenor e Padoca, decidiram formar o LaMínima e montaram o primeiro espetáculo, “LaMínima Cia de Ballet”, baseado no humor físico e nas clássicas paródias acrobáticas.

Desde então, o circo e a arte do palhaço de picadeiro conduzem definitivamente o trabalho da companhia que totaliza 17 espetáculos já encenados, como “A La Carte” (2001), Reprise (2007), A Noite dos Palhaços Mudos (2008) e Rádio Variété (2010).

Dentre os prêmios recebidos pelo grupo estão Premio Governador do Estado de São Paulo para a cultura, categoria Circo (2018), 30º Prêmio Shell de Teatro, na categoria melhor música (2018), com o espetáculo Pagliacci, Melhor Direção no Prêmio Humor Rio, também por Pagliacci, entre outros. Mais informações em: www.laminima.com.br.

Serviço

Espetáculo “Ordinários” | Grupo LaMínima

Data: 31/5 (sexta) e 1º/6 (sábado)

Horário: 19h

Local: Teatro Conchita de Moraes

Endereço: Praça Rui Barbosa, s/n – Santa Teresinha

Indicação: 12 anos

Entrada gratuita (ingressos precisam ser retirados com uma hora de antecedência)