Teatro Conchita de Moraes recebe espetáculo ‘O Crocodilo’ nesta quinta

O espetáculo “O Crocodilo”, da Cia. Estrela D’Alva, chega ao Teatro Conchita de Moraes, em Santo André, nesta quinta-feira (27), às 20h. Com entrada gratuita, a peça é uma adaptação do conto de Dostoiévski e conta a história de homens comuns que, com a chegada do capital estrangeiro e a possibilidade de ascensão econômica, se desligam da organização coletiva para gerar lucro para outras pessoas, se engajando em um sistema que transita pela sedução e o aprisionamento.

Nesta metáfora, esses homens, mesmo que devorados por um crocodilo e tendo suas vidas devastadas, se satisfazem em viver sendo digeridos por esse grande animal, em uma nova organização de vida aparentemente satisfatória, porém limitada e castradora.

‘O Crocodilo’ – Esta apresentação em Santo André antecede a participação do grupo no XV International Prize The Naked Theatre of Teresa Pomodoro, nos dias 3 e 4 de julho, no Spazio Teatro No’hma, em Milão.

Serviço

Espetáculo ‘O Crocodilo’

Data: 27/6/24 (quinta-feira)

Horário: 20h

Local: Teatro Conchita de Moraes

Endereço: Praça Rui Barbosa, s/n – Santa Teresinha

Classificação Etária: 14 anos

Entrada gratuita