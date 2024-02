Teatro Clara Nunes recebe espetáculo sobre os limites do amor

Qual é o preço do amor e o quão longe você iria por alguém que ama? Essas são as reflexões que o diretor Nando Motta pretende despertar nos espectadores da peça 180 Dias de Inverno, que será apresentada nos dias 23, 24 e 25 de fevereiro no Teatro Clara Nunes, Centro Cultural Diadema. O espetáculo é realizado pelo Conjunto Binário e em parceria com a Secretaria de Cultura de Diadema. A entrada é franca e os ingressos podem ser retirados pelo site ou na bilheteria do Teatro, nas datas das apresentações.

A peça de dança-teatro do Conjunto Binário relata os seis meses de um homem cuidando de sua esposa, que está acometida por uma grave doença. Dirigido por Nando Motta e inspirado na obra do artista plástico brasileiro Nuno Ramos, Minha Fantasma, os elementos poéticos e artísticos presentes no espetáculo descrevem suas incertezas, desejos, dúvidas e medos durante esse período crítico e mentalmente instável.

O espetáculo ficará em cartaz nos dias 23, 24 e 25 de fevereiro. Na sexta-feira (23) e no domingo (25), a exibição se inicia às 19h; já no sábado (24), às 20h. Os ingressos são gratuitos e podem ser garantidos 30 minutos antes da apresentação na bilheteria do teatro ou pelo site – www.coletivobinario.com.br. A classificação indicativa é de 14 anos.