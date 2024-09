Teatro Clara Nunes recebe Cadeiras de Rodas do Projeto No Brasil é Mais Legal

Assim que encerrou a temporada em Diadema, do espetáculo “Goiabada com Queijo” do projeto “No Brasil é Mais Legal”, a produção entregou ao Teatro Clara Nunes as 3 cadeiras de rodas prometidas.

O produtor musical e regente do projeto, Ederlei Lirussi; Siva Nunes, coordenador geral do projeto; Francisco Glauter, Coordenador do Centro Cultural Diadema; Roberto Gotts, coordenador artístico do projeto e Leila Fernanda Vieira, coordenadora executiva do Projeto No Brasil é Mais Legal

(Divulgação)

Além da doação das três cadeiras de rodas por cada espetáculo, como parte da inclusão, além da estrutura física oferecida nos teatros, a produção do projeto, elenco e músicos participaram de treinamento sobre acessibilidade atitudinal com @claytonbrasil e cada espetáculo oferece duas apresentações com interpretação em libras com @le_tiery.

Serão 4 apresentações de cada peça em teatros públicos e espaços culturais, com entrada gratuita, em 3 municípios de São Paulo: Osasco, Diadema e Itapecerica da Serra. “Goiabada com Queijo” agora segue para apresentações nos dias 14 e 15 de setembro no Conservatório Villa Lobos da Fundação Instituto Tecnológico de Osasco (FITO).

“Pensar o espetáculo para todos os públicos! Pensar ações de inclusão é necessário para evoluirmos como sociedade e classe artística. Arte é para todos!”, resume Siva Nunes, coordenador geral do projeto.

Apoio: Governo do Estado de São Paulo, a Secretaria de Cultura, Economia e Industria Criativa, O Governo Federal, Ministério da Cultura, Lei Paulo Gustavo.