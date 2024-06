Teatro Cacilda Becker recebe Rafa Castro

Rafa Castro, cantor, compositor e pianista brasileiro, transita por São Paulo há sete anos, onde mora e cria para si um ambiente musical. Em seu quarto e mais novo disco, Teletransportar, que teve lançamento oficial em Janeiro de 2022, amplia sua criação também para a escrita, e na autoria de suas letras, apresenta questionamentos sobre política, meio ambiente, o poder da natureza e sua busca espiritual. O Teatro Cacilda Becker recebe o cantor, compositor e pianista Rafa Castro em única apresentação no dia 13 de junho, quinta-feira, às 21 horas. São as últimas apresentações antes do lançamento do novo projeto em fase de elaboração.

Teletransportar tem como elemento central a água, que pode se desdobrar em rio, mar, em materialidade cristalina e também servir de correnteza para se deixar levar para outro lugar. Foram viagens para as veias abertas do Brasil, em meio aos sertões, que inspiraram Rafa a compor. A música, para ele, é a possibilidade de se conectar com o sobrenatural e de contar ao outro o resultado de suas experiências de vida. O disco é uma reconstrução de si, é autobiográfico, mas sobretudo uma tradução coesa de um sentimento ambíguo em relação ao nosso mundo. Um estado desconfortante de se sentir num futuro digital e tecnológico, porém arraigado ao conservadorismo extremo.

Um dos pontos luminosos de sua história é referente ao primeiro trabalho, quando realiza o concerto com dois pianos de cauda junto ao Túlio Mourão, grande parceiro que deixa rastros de composição no atual projeto. Embora esse traço esteja muito presente em suas recentes músicas, a pesquisa de Rafa sempre foi fincada no popular, e é esta possibilidade de criação arejada e liberta que ele entrega em Teletransportar. Como se Fronteira (2017), fosse literalmente um disco no limite entre dois momentos: o do instrumental e o da canção. Rafa Castro cria músicas para seu tempo e que dialogam com a nova geração de músicos populares brasileiros. Sua mineiridade está pulverizada em Brasils possíveis que encontrou. Enraizado no cinza da cidade que lhe acolhe e expele rumo ao interior do Pará e do Amazonas.

Em 15 de dezembro de 2021, Rafa Castro ganhou o Prêmio de melhor clipe/filme no MVF-BR – Awards pelo Teletransportar, no Museu da Imagem e do Som (MIS).

SERVIÇO

Espetáculo: Rafa Castro – Teletransportar

Dia e horário: 13 de junho, quinta-feira, às 21h.

Local: Teatro Cacilda Becker (198 lugares)

Endereço: Rua Tito, 295 – Lapa /SP

Informações: (11) 3864 – 4513

Duração: 70 minutos ( Classificação 14 anos)

Entrada Franca