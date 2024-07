Teatro Bradesco traz “Priscilla, a Rainha do Deserto” em mais um episódio do projeto “Entre Cenas”

Com o intuito de oferecer ao público acesso a diferentes expressões artísticas e culturais, tanto nacionais quanto internacionais, o Teatro Bradesco apresenta mais um episódio do projeto “Entre Cenas”. Agora, comandado por Diego Martins, ator e drag queen, que interpreta Felícia no musical, a nova edição convida a audiência a explorar o universo multicolorido e da diversidade do espetáculo, com entrevistas exclusivas de diretores, maquiadores, figurinistas e parte do elenco, além dos bastidores e curiosidades.

O público poderá embarcar em uma jornada pelo icônico ônibus do deserto australiano, desbravando os bastidores dessa produção fascinante, que é sucesso de bilheteria e já levou mais de 24 mil pessoas ao Teatro Bradesco. O conteúdo já está disponível nas redes sociais e no canal oficial do Teatro no YouTube.

A obra, inspirada no filme de 1994, traz um elenco de superestrelas que conta uma história emocionante de autodescoberta e aceitação. Destaque para Reynaldo Gianecchini no papel de Anthony “Tick” Belrose/Mitzi Mitosis, uma drag queen insatisfeita e pai ausente, cuja jornada para se reconectar com seu filho é central à trama; Diego Martins, que dá vida a Adam Whiteley/Felicia, uma jovem drag queen provocante e confusa e Verónica Valenttino como Bernadette Bassenger, uma elegante mulher trans e ex-estrela de “Les Girls”.

Sobre o “Entre Cenas”

Com uma abordagem descontraída e acessível, o “Entre Cenas” é um projeto do Bradesco em parceria com o Teatro, oferecendo uma experiência digital com os bastidores dos espetáculos que compõem a programação da casa, explorando todo o universo teatral por meio de vídeos que prometem empolgar a audiência em qualquer lugar que esteja. O projeto já contou com a participação da atriz Dani Calabresa apresentando os bastidores do musical “O Jovem Frankenstein” e o maestro Luciano Camargo com o universo das óperas de “O Barbeiro de Sevilha”.