Teatro Bradesco celebra 15 anos com o show histórico Titãs Microfonado

No dia 22 de outubro, o Teatro Bradesco celebrará seus 15 anos como um dos maiores símbolos da cultura e do entretenimento no Brasil. Para comemorar essa data especial, o público contemplará uma noite inesquecível com o show intimista dos Titãs, o “Microfonado”. Sérgio Britto, Branco Mello e Tony Bellotto, acompanhados por Beto Lee e Mario Fabre, apresentarão novas versões dos clássicos da banda, além de músicas do álbum Olho Furta-Cor. Os ingressos estarão disponíveis a partir desta sexta-feira, dia 11 de outubro, em uhuu.com e pontos autorizados.

O show terá as participações especiais de Ney Matogrosso, Vitor Kley, Luiza Possi, Roberto de Carvalho e promete ser um dos grandes momentos do ano, unindo diferentes gerações da música brasileira em um espetáculo inesquecível. Além disso, o evento contará com elementos cenográficos especiais e surpresas que irão celebrar a trajetória de sucesso do Teatro Bradesco, proporcionando ao público uma imersão na história do espaço e seus grandes momentos.

Nathália Garcia, diretora de marketing do banco Bradesco, destaca a importância da trajetória do teatro nesses 15 anos, ressaltando o impacto que o espaço tem gerado na cena cultural. “São anos de dedicação, aprimoramento e evolução contínua. Nos orgulhamos de ter construído um legado que coloca o Teatro Bradesco como referência no cenário cultural brasileiro, não apenas pela grandiosidade dos espetáculos que aqui acontecem, mas pela qualidade com que acolhemos cada espectador”.

A executiva reforça ainda o compromisso do banco em ampliar o acesso à cultura por meio de iniciativas inovadoras que vão além das fronteiras físicas do teatro. “A democratização do acesso à cultura sempre foi um princípio essencial para o Bradesco. Com o intuito de levar nossas ações culturais para todas as regiões do Brasil, lançamos em 2020 o projeto Teatro Digital, que permite que pessoas de fora das grandes cidades acompanhem alguns dos shows nacionais e internacionais mais disputados. O Teatro Digital já realizou mais de 140 eventos online, alcançando mais de três milhões de visualizações”, destaca Nathália.

Carlos Konrath, presidente do Conselho Administrativo da Opus Entretenimento, também reflete sobre essa jornada. “Desde a inauguração, nosso objetivo sempre foi criar um espaço onde a arte, a cultura e o entretenimento pudessem se encontrar em sua forma mais plena. Ao longo dessa trajetória, tivemos o privilégio de receber no nosso palco algumas das maiores produções e talentos do Brasil e do mundo, sempre com a missão de oferecer ao público experiências inesquecíveis, em um ambiente que une conforto e tecnologia de ponta”, acrescenta.

Sobre os próximos passos, Konrath antecipa: “Olhamos para o futuro com entusiasmo e a certeza de que há muito mais por vir. Os novos projetos de 2025 prometem colocar o nosso teatro ainda mais na história cultural de São Paulo. Continuaremos investindo em inovações, ampliando nossa programação e trazendo ao público o que há de melhor em artes cênicas, música, dança e cultura”, finaliza.

Titãs Microfonado

Com direção de Otávio Juliano e desenho de luz de Guilherme Bonfanti, Titãs Microfonado oferece uma releitura envolvente e íntima dos clássicos da banda, aliando proximidade com o público e uma sonoridade mais diversificada. “Depois do grande sucesso do Encontro, sentimos a necessidade de reencontrar nosso público em teatros e voltar a tocar algumas canções importantes que ficaram de fora da turnê com os ex-integrantes”, comenta Tony Bellotto.

A apresentação explora uma nova dimensão musical, com arranjos acústicos e semi-acústicos, guitarras elétricas, pianos acústicos e elétricos. “Os shows elétricos nas grandes arenas são sempre muito bons, mas esse show, concebido para teatros, é muito especial pela proximidade e cumplicidade com o público”, ressalta Branco Mello.

O show será integralmente gravado para o projeto “Teatro Bradesco Apresenta” e disponibilizado no canal oficial do YouTube do Teatro Bradesco (www.youtube.com/@TeatroBradesco), a partir de 30 de outubro, permitindo que todo público reviva essa celebração.

No repertório, sucessos como Sonífera Ilha, Epitáfio e Flores dividem espaço com faixas mais recentes do álbum Olho Furta-Cor, como Apocalipse Só, Raul e Como É Bom Ser Simples. Clássicos como Enquanto Houver Sol e A Melhor Banda de Todos os Tempos da Última Semana também marcam presença, garantindo uma experiência completa e nostálgica. “Fora violões e piano acústico, entram também neste show guitarras semi-acústicas, piano elétrico e hammond, o que traz mais cor e diversidade para o espetáculo”, acrescenta Sérgio Britto.

Teatro Bradesco

Localizado no coração de São Paulo, o Teatro Bradesco foi criado com o objetivo de ser uma referência em qualidade e inovação, reunindo tecnologia de ponta e uma arquitetura que privilegia o conforto do público e a excelência técnica. Ao longo de uma década e meia, o Teatro Bradesco foi o lar de mais de 900 espetáculos, atraindo um público de mais de 2,5 milhões de pessoas, além de tornar-se sinônimo de superproduções e de uma curadoria artística que coloca São Paulo no centro das grandes apresentações do Brasil e do mundo.

Desde sua inauguração, em 2009, se destacou por acolher produções de grande porte e relevância, como os famosos musicais da Broadway que conquistaram o público brasileiro. O palco do teatro já recebeu espetáculos como O Quebra Nozes, Hairspray, Disney in Concert e A Gaiola das Loucas, estabelecendo um novo padrão de qualidade no Brasil.

Entre os momentos mais emblemáticos, destaca-se sua inauguração com o show de Café de Los Maestros e Marisa Monte, além de ter recebido, em 2024, Priscilla, A Rainha do Deserto por nove meses, a maior temporada de um musical em sua história. O maior grupo de stand-up do Brasil, “4 amigos”, formado por Dihh Lopes, Thiago Ventura, Afonso Padilha e Márcio Donato, também comemora uma temporada de sucesso neste espaço, com apresentações ininterruptas, todas as segundas-feiras, de março a dezembro de 2024. Desde a sua estreia, o grupo tem atraído plateias de todas as idades e se consolidado como um dos eventos culturais mais procurados na cidade de São Paulo.

Além dos musicais, também se destaca por sua versatilidade, abrigando shows intimistas de grandes vozes da música brasileira, como Gal Costa, Caetano Veloso, Ana Carolina, Gilberto Gil e Rita Lee, bem como astros internacionais que se apresentaram para plateias lotadas. Artistas como Julio Iglesias, Richard Clayderman, Il Volo e Christone “Kingfish” Ingram também trouxeram suas turnês.

Ao longo desses 15 anos, o Teatro Bradesco foi além do entretenimento, tornando-se um verdadeiro ponto de encontro para a diversidade artística. Espetáculos de balé, ópera, humor, além de conferências e eventos de importância social e educativa, ajudaram a construir uma narrativa de pluralidade cultural.

Com infraestrutura planejada para receber grandes produções artísticas do mundo, o Teatro Bradesco tem capacidade para 1.439 espectadores e mais de 7.000 m² de área total, oferecendo o ambiente ideal para shows, peças de teatro, musicais e eventos corporativos.

O projeto arquitetônico, desenhado pelo prestigiado escritório Monserrat Arquitetos Associados, alia modernidade e sofisticação, proporcionando ao público uma experiência única. A acústica impecável, o palco de 600m² e a tecnologia cenotécnica de última geração garantem que cada espetáculo seja executado com perfeição. O majestoso foyer, decorado com um lustre composto por mais de 3.100 elos de vidro, é o cartão de visitas perfeito para recepções e eventos exclusivos.

Durante sua trajetória, o Teatro Bradesco também colecionou diversos prêmios. Em 2010 e 2011, foi eleito o melhor teatro paulistano pela revista Época São Paulo. Nos anos de 2014, 2015 e 2017, foi reconhecido pela Folha de São Paulo como o teatro mais bonito da cidade. Em 2023, o teatro foi eleito como o mais amado de São Paulo pela revista Veja, título que foi mantido em 2024 pela segunda vez consecutiva. Ainda em 2024, o Teatro Bradesco foi reconhecido pela Folha de São Paulo como o teatro mais confortável e como o melhor espaço para superproduções.

Essas conquistas são apenas reflexos de seu compromisso em oferecer excelência em cada detalhe. Ao longo dessa caminhada, o Teatro Bradesco se tornou um ícone cultural em São Paulo, impulsionando a cena artística e sendo palco de histórias que ficarão para sempre na memória dos espectadores.

SERVIÇO

TITÃS “MICROFONADO”

Teatro Bradesco (Rua Palestra Itália, 500 – 3º piso – Bourbon Shopping São Paulo – Perdizes)

www.teatrobradesco.com.br

Duração: 90 minutos.

Classificação: 12 anos. Menores somente poderão entrar acompanhados dos pais ou responsáveis e crianças até 24 meses de idade que ficarem no colo dos pais, não pagam.

Acessibilidade

Ar-condicionado

Capacidade: 1439 pessoas

Data: 22 de outubro de 2024

Horário do show: 20 horas

Abertura da casa: 18 horas

INGRESSOSA partir de R$130

Obs.: Confira legislação vigente para meia-entrada

Clientes Bradesco têm 50% de desconto no valor do ingresso

Canais de venda oficiais:uhuu.com – com taxa de serviço

https://uhuu.com/evento/sp/sao-paulo/titas-microfonado-15-anos-do-teatro-bradesco-13789

Bilheteria física – sem taxa de serviço

Teatro Bradesco (Bourbon Shopping)

De segunda a domingo, das 12h às 20h (pausa almoço: 15h às 16h)

Formas de pagamento:

Bilheteira do teatro: dinheiro, cartão de crédito e cartão de débito

Site da Uhuu.com e outros pontos de venda oficiais: cartão de crédito

Cartões de créditos aceitos: Visa, Mastercard, Diners, Hipercard, American Express e Elo

Cartões de débito aceitos: Visa, Mastercard, Diners, Hipercard, American Express e Elo

Estacionamento Bourbon ShoppingConfira valores e horários no link abaixo:

https://www.bourbonshopping.com.br/o-shopping/sao-paulo