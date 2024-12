Teatro Bradesco apresenta Matheus e Kauan em projeto especial de fim de ano

O “Teatro Bradesco Apresenta” encerra a temporada de sucesso de 2024 com uma performance especial da dupla Matheus e Kauan, artistas da Universal Music Brasil. A apresentação, gravada no dia 16 de dezembro, contou com a presença de fãs e convidados, que prestigiaram a celebração de uma carreira marcada por sucessos.

A gravação já está disponível no canal oficial do Teatro Bradesco no YouTube (www.youtube.com/@TeatroBradesco) e reúne os maiores hits da dupla, como “Que Sorte a Nossa”, “Vou Ter Que Superar” e “Quarta Cadeira”, além de sucessos de outros artistas, como “Evidências” do Chitãozinho & Xororó e “Se” do Djavan.

Em uma parceria entre o Teatro Bradesco e a Opus Entretenimento, o projeto já reuniu grandes nomes da música nacional em shows inesquecíveis como Seu Jorge e Alexandre Pires, Jota Quest, Jão, Titãs, Ana Carolina, Diogo Nogueira, além de palestras com Leandro Karnal, Monja Coen e muitos outros. O “Teatro Bradesco Apresenta” é uma iniciativa que conecta artistas e públicos de forma acessível, combinando o formato presencial com a conveniência das transmissões online.

Uma trajetória de sucesso

Matheus e Kauan, irmãos naturais de Itapuranga (GO), iniciaram sua jornada musical em 2010 e, desde então, se consolidaram como uma das maiores duplas sertanejas do Brasil. Com mais de 8,6 bilhões de visualizações no YouTube, 12,3 milhões de ouvintes mensais no Spotify e prêmios como o Grammy Latino, a dupla acumula momentos marcantes na carreira, como o lançamento de álbuns de sucesso, turnês nacionais e internacionais, e parcerias com grandes nomes da música, como Ludmilla, Luísa Sonza e Thiaguinho.

Com um repertório que mistura romantismo e alegria, Matheus e Kauan conquistaram o coração de milhões de fãs, e suas composições, cheias de sensibilidade e energia, são trilha sonora de momentos especiais de muitos brasileiros. Entre seus projetos recentes, destaca-se o “Praiou”, um marco na carreira da dupla, que trouxe colaborações inovadoras e reafirmou seu protagonismo no cenário sertanejo.

Serviço:

Teatro Bradesco Apresenta: Matheus e Kauan

Onde assistir: Canal oficial do Teatro Bradesco no YouTube

Link: https://youtu.be/jJTOEQwlVLc?feature=shared

Acesso: Gratuito