Teatro Bradesco apresenta IRA! Folk em versão acústica e intimista

Dando continuidade ao projeto “Teatro Bradesco Apresenta”, que amplia o acesso a diversas expressões artísticas e culturais para o Brasil e o mundo, o palco recebeu o espetáculo “IRA! Folk”, da icônica banda Ira!. Gravado no dia 13 de setembro, o show proporcionou aos fãs uma experiência inesquecível, com versões acústicas dos clássicos que marcaram a trajetória da banda.

Agora, os fãs da banda poderão assistir ao show de qualquer lugar por meio do canal oficial do Teatro Bradesco no YouTube, que oferece a oportunidade do público reviver ou descobrir a magia deste icônico projeto do Ira!, que marcou o retorno triunfal de Nasi e Edgard Scandurra ao Teatro Bradesco.

Desde 2022, “Teatro Bradesco Apresenta” passou a ser híbrido com shows presenciais e posterior transmissão no YouTube do Teatro Bradesco. Em uma parceria entre o Teatro Bradesco e a Opus Entretenimento, o projeto já contou com shows de renomados artistas como Seu Jorge e Alexandre Pires, Jota Quest, Ana Carolina, Diogo Nogueira, além de palestras com Leandro Karnal, Monja Coen e muitos outros.

“IRA! Folk”

O formato do show “IRA! Folk”, com apenas Nasi e Scandurra no palco, criou uma atmosfera de proximidade com o público, onde cada acorde e cada verso cantado soaram como uma conversa direta com os fãs. Foi uma celebração da essência do rock nacional, em sua forma mais pura e intensa. A energia e a autenticidade que sempre caracterizaram o IRA! estiveram presentes a cada momento, reafirmando o status da banda como uma das maiores da história do rock brasileiro.

Desta vez, a dupla apresentou um espetáculo poderoso e emocional, comemorando os 43 anos de carreira da banda. O setlist, cuidadosamente selecionado, incluiu sucessos que atravessaram gerações como “Flores em Você”, “Envelheço na Cidade”, “Núcleo Base” e “O Girassol”. A proposta acústica revelou um lado mais visceral da banda, com arranjos que ressaltaram a força e a poesia das canções, em uma performance que uniu nostalgia e contemporaneidade.

Formada em 1981, a banda IRA! se consolidou como um dos pilares do rock brasileiro, conquistando uma legião de fãs com sua sonoridade única e letras cheias de atitude. Com Nasi nos vocais e Edgard Scandurra na guitarra, o IRA! se destacou pela capacidade de traduzir as angústias e esperanças de uma geração, tornando-se referência na cena musical nacional. Ao longo dos seus 43 anos de carreira, a banda lançou inúmeros sucessos, como “Envelheço na Cidade”, “Flores em Você” e “Tolices”, que se tornaram verdadeiros hinos do rock. Mesmo após décadas de estrada, o IRA! continua reinventando-se e mantendo sua relevância na música brasileira.

Sobre a banda IRA!

O IRA! é uma das bandas mais influentes e icônicas do rock brasileiro. Formada em 1981, sua sonoridade marcante e letras cheias de atitude conquistaram uma legião de fãs ao longo das décadas. Com Nasi nos vocais e Edgard Scandurra na guitarra, a banda se tornou referência na cena musical nacional, produzindo clássicos como “Envelheço na Cidade”, “Flores em Você” e “Núcleo Base”. A trajetória do IRA! é marcada pela energia de suas apresentações ao vivo e pela capacidade de se reinventar, mantendo-se relevante e presente no cenário do rock mesmo após 43 anos de estrada.

Bradesco e a cultura

Com centenas de projetos patrocinados anualmente, o Bradesco acredita que a cultura é um agente transformador da sociedade. Além do Teatro Bradesco, o banco apoia iniciativas que contribuem para a sustentabilidade de manifestações culturais que acontecem de norte a sul do País, reforçando o seu compromisso com a democratização da arte. São eventos regionais, feiras, exposições, centros culturais, orquestras, musicais e muitos outros. O banco também mantém o Bradesco Cultura, plataforma digital que reúne conteúdo relacionado às ações culturais que contam com o patrocínio da instituição. Visite em cultura.bradesco

Serviço – Projeto Teatro Bradesco Apresenta

IRA! Folk

Estreia: 25 de setembro, às 20h

Onde assistir: Canal oficial do Teatro Bradesco no YouTube

Link: https://youtu.be/ld4oBWh6D90?feature=sharedAcesso: Gratuito