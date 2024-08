Teatro Alfredo Mesquita recebe Memorável – Histórias Notáveis, dos PSFB

O espetáculo Memorável – Histórias Notáveis, projeto dos Palhaços Sem Fronteiras Brasil (PSFB) contemplado na 8ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Circo, da Secretaria Municipal de Cultura, encerra sua trajetória de sucesso. Após passar por cinco unidades dos CEUs na cidade, pelo Sesc Bom Retiro e pela Galeria Olido, segue agora para a última apresentação no Teatro Alfredo Mesquita, seguidas por bate-papos com o público, as “conversas notáveis”, no dia 27/8, terça-feira, às 14h30.

O texto de Memorável – Histórias Notáveis promove a reflexão sobre o acolhimento e a transformação através da arte circense, especificamente a palhaçaria, com base em pesquisas desenvolvidas pela organização desde seu surgimento. A criação dos Palhaços Sem Fronteiras Brasil, com direção cênica da premiada diretora Cristiane Paoli Quito, resulta em uma montagem que alcança a empatia dos espectadores com histórias reais vividas pelos palhaços, colhidas e registradas durante os projetos realizados em contextos de crises humanitárias, tanto em território brasileiro como em diferentes países do mundo.

“Tenho me encantado na descoberta de pessoas abnegadas, corajosas, que usam da compaixão e do riso para oferecer acolhimento a quem precisa, sem às vezes considerar o risco real de suas próprias vidas. Isso, talvez, aconteça porque o espírito da inocência do palhaço esteja na essência dos ‘inacreditáveis e incríveis’ Palhaços Sem Fronteiras”, declara Quito.

De acordo com o dramaturgo e crítico teatral, Dib Carneiro, o espetáculo “arrebata pela força das histórias humanistas, que escancaram para a plateia – com delicadeza, humor e poesia – a importância de um projeto que leva arte a populações machucadas”.

Palhaços Sem Fronteiras Brasil é a primeira organização social da América Latina a fazer parte da entidade internacional Clowns Without Borders International. Presente no país desde 2016, atua no Brasil e em países da América Latina levando espetáculos profissionais e atividades pedagógicas em áreas de vulnerabilidade socioeconômica e crise humanitária.

Sinopse: Memorável é tudo aquilo que merece ser conservado na lembrança. Por meio da palhaçaria e da ludicidade, o espetáculo conta, canta e retrata as ações dos Palhaços Sem Fronteiras e suas aventuras vividas em áreas de risco e de instabilidade. A peça é um convite a crianças, jovens e adultos para que conheçam os Palhaços Sem Fronteiras Brasil e revivam momentos mágicos. São relatos que transformaram e construíram a trajetória dessa “inacreditável” Organização, assim como de todos que passaram por ela. Afinal, o que fazem os Palhaços Sem Fronteiras?

Serviço

Teatro Alfredo Mesquita

End: Av. Santos Dumont, 1770 – Santana

Tel.: (11) 2221-3657

Terça-feira, às 14h30

Sessões abertas ao público, com entrada gratuita