Teaser de ‘Shrek 5’ é lançado com novidades e previsão de estreia

A DreamWorks Animation divulgou o primeiro teaser de “Shrek 5”, reavivando a expectativa dos fãs em relação ao icônico ogro verde. A nova produção está agendada para estrear nos cinemas durante o Natal de 2026, conforme anunciado pela empresa.

No teaser, os personagens clássicos Shrek, Burro e Fiona são vistos reunidos em frente ao Espelho Mágico, uma figura emblemática que já faz parte da narrativa desde o lançamento do filme original, em 2001. O novo visual dos protagonistas apresenta um toque contemporâneo, enquanto eles assistem a uma seleção de memes que se tornaram virais nas redes sociais, incluindo versões dançantes e musculosas do ogro.

Além disso, a produção confirmou o retorno das vozes originais do elenco norte-americano, com Mike Myers interpretando Shrek, Cameron Diaz como Fiona e Eddie Murphy no papel de Burro. Uma novidade intrigante é a adição de Zendaya ao elenco, que dará voz à filha adolescente do casal de ogros.

Anunciado em 2023, “Shrek 5” é também fruto da colaboração com a Illumination Entertainment, conhecida pela popular franquia “Meu Malvado Favorito”. O novo filme promete trazer um refresco à história amada por gerações, mantendo a essência humorística e emocional que caracteriza a saga.