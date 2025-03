TeamViewer anuncia parceria com a F1 ACADEMY

Lançada em 2023, a série de corridas exclusivamente femininas busca aumentar a representatividade das mulheres no automobilismo, abrindo caminho desde a Fórmula 3 e a Fórmula 2 até a Fórmula 1.

Após o sucesso do projeto SheSportTech, iniciativa da TeamViewer anunciada no ano passado para inspirar e apoiar mulheres a seguir carreira em tecnologia esportiva, a parceria corrobora e fortalece a missão da TeamViewer de impulsionar mudanças significativas no esporte, motivando e apoiando a igualdade de gênero e criando oportunidades únicas para clientes e parceiros.

A F1 ACADEMY entra em sua terceira temporada em 2025, oferecendo a 18 pilotos do sexo feminino um programa sem precedentes para competir ao lado da Fórmula 1 com o melhor suporte possível para impulsionar seus progressos até os mais elevados níveis de competição. A F1 ACADEMY também conta com a iniciativa global F1 ACADEMY DISCOVER YOUR DRIVE™, que apoia competições automobilísticas para pilotos mulheres entusiastas ou da classe amadora a fim de aumentar a participação feminina dentro e fora das pistas. Como parceira oficial, a TeamViewer partilha dessa visão e abordagem em relação à questão da representação de gênero – um problema enfrentado tanto pelo mundo da tecnologia como pelos esportes motorizados.

“Nossa missão é quebrar barreiras dentro e fora das pistas e é com muito orgulho que damos boas-vindas à TeamViewer como nossa parceira oficial”, diz Susie Wolff, Diretora Administrativa da F1 ACADEMY. As iniciativas da TeamViewer para apoio à inclusão nos esportes, em especial no campo da tecnologia desportiva, destacam o compromisso e o empenho da empresa em abraçar nossa visão. Juntos, seremos uma força motriz para criar oportunidades para as mulheres no automobilismo e alavancar a inovação dentro e fora das pistas.

A TeamViewer é a primeira parceira de tecnologia da F1 ACADEMY e peça-chave do campeonato 2025 para empoderar cada vez mais mulheres para que ingressem na indústria do automobilismo e construam uma carreira de sucesso nesse setor. O apoio da TeamViewer visa capacitar não apenas as futuras pilotos, mas também engenheiras e profissionais de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e de muitas outras funções essenciais dentro da indústria.

Como parte da parceria, a TeamViewer criará experiências para que clientes, parceiros e integrantes da comunidade TeamViewer assistam pessoalmente às corridas da F1 ACADEMY. Além de estar presente nas sete etapas da série 2025, a TeamViewer conduzirá conversas significativas fora das pistas e ajudará a acelerar a mudança no esporte durante toda a temporada por meio de sua participação em vários eventos da iniciativa para promoção da igualdade de gênero no local de trabalho The Female Quotient.

Para Oliver Steil, CEO da TeamViewer, ser parceiro oficial da F1 ACADEMY é uma oportunidade para superar desafios e atuar em conjunto para impulsionar a inovação no setor automobilístico.

“É uma colaboração que crescerá à medida que as competições continuem a ganhar força e a atrair mais seguidores em todo o mundo”, afirma o executivo. “Estamos honrados em fazer parte das séries de corridas femininas da F1 ACADEMY e das iniciativas para pilotos mulheres entusiastas e da categoria amador da F1 ACADEMY DISCOVER YOUR DRIVE. Colaborar para que o automobilismo seja mais diversificado, inclusivo e acessível é motivo de muito orgulho para a TeamViewer.”

Além de promover a inclusão e a diversidade no automobilismo, a parceria entre a TeamViewer e a F1 ACADEMY torna possível compartilhar a incrível jornada de pioneirismo de mulheres que transpõem obstáculos e se inserem em setores de trabalho historicamente dominados por homens, viabilizando e sustentando o caminho para mudanças transformadoras em todas as áreas.