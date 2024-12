TEAcolhe de Santo André abre as portas e dobra capacidade de atendimento da população autista

No Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, os moradores de Santo André ganharam de presente um novo e moderno centro para quem convive com TEA (Transtorno do Espectro Autista). O prefeito Paulo Serra inaugurou nesta terça-feira (3), o TEAcolhe, equipamento que vai funcionar dentro do Reabilita, centro especializado em reabilitação, que fica na Rua Vitória Régia, 940, no bairro Campestre.

“Importante dizer que o TEAcolhe é resultado de um intenso diálogo que mantivemos com vários setores da sociedade e com todas as secretarias envolvidas na materialização deste projeto, que é mais um que tiramos do papel. A demanda do autismo é relativamente nova, não estava nem no nosso primeiro plano de governo, lá em 2017, mas estamos sabendo lidar, e entregar um equipamento como esse mostra a importância que damos para o assunto”, comentou o prefeito Paulo Serra.

Além do prefeito, o evento contou com a participação do secretário de Saúde, Acacio Miranda, do secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos, José Antonio Ferreira, da secretária da Pessoa com Deficiência, Valéria Romero Marcelino, da secretária adjunta de Cultura, Azê Diniz, e da presidente do Núcleo de Inovação Social, Ana Claudia de Fabris.

Apesar de compartilhar o mesmo espaço do Reabilita, o TEAcolhe terá entrada exclusiva e foi pensado para oferecer atividades terapêuticas desde o momento em que o munícipe com TEA entra no equipamento. Na área externa conta com brincadeiras de piso, importantes para o desenvolvimento físico, mental e afetivo, melhora das habilidades motoras, redução da ansiedade, melhora da qualidade do sono, coordenação motora, melhora da comunicação. O local também terá jardim sensorial, estimulando os sentidos por meio de elementos como as cores das plantas, diferentes texturas, o barulho do vento.

“TEAcolhe reafirma o compromisso da gestão do prefeito Paulo Serra em oferecer um atendimento de qualidade e humanizado para todos os andreenses. Mesmo com os inúmeros desafios, inclusive financeiros, conseguimos entregar esse espaço que foi pensado com muito carinho, com suporte e acolhimento para todas as pessoas com TEA e seus familiares. Sabemos que é um assunto complexo e grande desafio, mas estamos avançando junto com os familiares”, destacou a primeira-dama e deputada estadual Ana Carolina Serra.

As adequações estruturais do TEAcolhe custaram cerca de R$ 350 mil aos cofres públicos. O local terá 460 metros quadrados e 12 salas. Com a nova estrutura, Santo André vai dobrar a capacidade de atendimento desta população, podendo atender até 650 pacientes oferecendo terapias individuais e coletivas, de acordo com a necessidade de cada paciente. As equipes da unidade são formadas por neuropediatras, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, entre outros profissionais.

“Cada sala do TEAColhe foi pensada e equipada de acordo com a necessidade para oferecer um atendimento humanizado e de qualidade para todas as pessoas que convivem com TEA. Um projeto multisecretarial, que contou a participação de muitas mãos e que se transformou neste equipamento lindo e que fará muita diferença na vida das pessoas. Sabemos que esse não é o primeiro TEAcolhe da região, mas tenho certeza que é o melhor”, comentou o secretário de Saúde, Acacio Miranda.

Na estrutura do TEAcolhe destacam-se salas especiais como a Sala AVD (Atividade de Vida Diária) com mobiliário montessoriano, pensado na escala da criança para ensinar habilidades para a vida. A unidade também contará com Sala Multissensorial para estímulo da visão, audição, olfato, tato e paladar, além da apropriação de equilíbrio.

O equipamento foi pensado usando técnicas de cromatização, que utiliza as cores para criar ambientes que promovam harmonia e bem-estar durante o atendimento, aplicada no piso interno, paredes, comunicação visual e área externa.

O acesso dos munícipes ao TEAcolhe se dá por meio das unidades básicas de saúde. A primeira avaliação é do médico da unidade, que, em caso de necessidade, encaminha o paciente para os especialistas do Poupatempo da Saúde e, posteriormente, ao TEAcolhe para conclusão do diagnóstico e início do tratamento.

Lendo com Saúde – A inauguração do TEAcolhe marca também mais um lançamento: o ‘Lendo com Saúde’, iniciativa da Secretaria de Cultura, por meio da Rede de Bibliotecas de Santo André, em parceria com a Secretaria de Saúde. O projeto disponibiliza uma estante com cerca de 15 livros com objetivo de promover incentivo à leitura e à saúde, uma vez que a prática ajuda a reduzir o estresse, exercita o cérebro e desenvolve habilidades como concentração, memória, raciocínio e compreensão.

O projeto é voltado a pessoas de todas as idades e será levado a outras unidades de saúde. No TEAcolhe, a estante foi instalada em uma sala de apoio aos pais e responsáveis enquanto as crianças fazem o acompanhamento. Desta forma, conta com acervo voltado ao público adulto. É possível levar os títulos para realizar a leitura em casa e, quem puder, pode colaborar doando outros exemplares.