TCE destaca efetividade da gestão municipal de São Bernardo

Administrada desde 2017 pelo prefeito Orlando Morando, São Bernardo é considerada uma cidade com políticas públicas efetivas em áreas prioritárias para o desenvolvimento do município, segundo o Tribunal de Contas do Estado (TCE). É o que aponta o resultado do Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEG-M), usado pela Corte para medir a eficiência das prefeituras paulistas. Na Região Metropolitana de São Paulo, apenas São Bernardo e outras duas cidades conseguiram obter esta avaliação que comprova o bom trabalho desempenhado pela administração municipal.

De acordo com o levantamento IEG-M, divulgado nesta quinta-feira (18/01), com base nos indicadores de 2022, a nota de efetividade das políticas públicas creditada a São Bernardo passou de C+ (em fase de adequação) para B (efetiva), ou seja, a atual nota considera que a gestão do município tem ações eficazes para o desenvolvimento do seu território. Tal resultado, coloca São Bernardo no seleto grupo de 52 cidades paulistas que obtiveram a melhor nota no Estado. Ao todo, 644 municípios foram avaliados.

“O bom resultado obtido neste último levantamento reforça o esforço da nossa gestão em buscar alternativas eficazes e modernas para o desenvolvimento de São Bernardo, sempre com planejamento e respeitando a transparência. Ter este reconhecimento do TCE, que é responsável pela fiscalização do trabalho desempenhado pelos municípios paulistas, é ainda mais importante, pois mostra que estamos no caminho certo”, destaca o prefeito Orlando Morando.

Com foco em infraestrutura e processos, o Índice de Efetividade da Gestão Municipal é composto por sete dimensões, todas relacionadas às principais áreas de atuação dos governos locais: saúde, educação, gestão fiscal, planejamento, meio ambiente, segurança das cidades e governança em tecnologia da informação. Dessa forma, fornece elementos que subsidiam a ação fiscalizatória dos serviços ofertados a sociedade.

Dentre os indicadores temáticos, São Bernardo obteve sua melhor nota no eixo governança em tecnologia da informação, que mede o grau de utilização de recursos tecnológicos em áreas como capacitação de pessoal, transparência e segurança da informação. Neste item, o município atingiu a nota A, pontuação máxima na escala de avaliação. A cidade foi a única do Grande ABC a obter esta pontuação. No Estado, 15 cidades conseguiram este resultado.

Nas áreas de Educação e Saúde, São Bernardo também obteve bom resultado ao alcançar a nota B, que compra a eficiência da gestão de serviços ofertados nesses dois eixos.