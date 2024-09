TCE aprova as contas de 2022 da Prefeitura de São Caetano

Em sessão ordinária realizada nesta terça-feira (10/9), o TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) emitiu parecer favorável às contas relativas ao exercício de 2022 da Prefeitura de São Caetano do Sul. As contas municipais são julgadas sempre após um período de dois anos. Assim, em 2024 estão sendo julgadas as contas de 2022.

Segundo a conselheira Cristiana de Castro Moraes, “a instrução foi convergente: tanto o TJ quanto o Ministério Público de Contas foram pelo parecer favorável às contas de 2022”.

“Esta sequência de aprovações das contas públicas de São Caetano reflete uma administração responsável e eficiente, que tem sido reconhecida em diversas instâncias. Com responsabilidade e planejamento, colocamos em prática obras, serviços e programas que contribuem para elevar ainda mais a qualidade de vida da população”, ressalta o prefeito José Auricchio Júnior – as contas da cidade são aprovadas pelo TCE anualmente desde 2017, quando Auricchio assumiu o seu terceiro mandato.

Outros indicadores também reforçam a adequada distribuição de recursos, a responsabilidade fiscal e a saúde financeira da Prefeitura. Neste ano, São Caetano conquistou Nota A na avaliação da Capag (Capacidade de Pagamento), da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Economia. Um selo de bom pagador.

Também neste ano a cidade se destacou no Ranking de Eficiência Municipal elaborado pelo jornal Folha de São Paulo, em conjunto com o Datafolha. São Caetano do Sul obteve a 1ª colocação da classificação geral na Região Metropolitana de São Paulo e a 1ª colocação geral da região do ABCDRRM. No ranking por área, foi a primeira do Brasil em Saneamento e obteve a quinta colocação do Brasil em Saúde.

O REM-F (Ranking de Eficiência dos Municípios) é uma ferramenta que permite consultar quais prefeituras do Brasil entregam mais serviços básicos à população usando menor volume de recursos financeiros. Quanto mais serviços prestados com menos receita, maior a eficiência. De acordo com essa avaliação, apenas 3% dos municípios brasileiros podem ser considerados eficientes – São Caetano entre eles.