Taylor Swift põe fogo na cozinha, mas consegue apagar usando extintor

As habilidades de Taylor Swift como cozinheira podem não ser das melhores, mas a artista se saiu uma ótima bombeira. Na última quinta-feira (20), Taylor foi filmada pela amiga Gracie Abrams apagando um princípio de incêndio em sua cozinha.

Grace mostrou o momento em seu perfil no Instagram. As duas se desesperam com o recipiente em chamas, mas Taylor é rápida em pegar o extintor e controlar o fogo.

“Eu acho que nós vamos morrer”, diz Gracie no vídeo. “Nossas bolsas estão arruinadas. E meus sapatos. E todo o cômodo, eu acho”, diz Taylor após o incidente. Na legenda, Gracie brincou: “Agora sabemos como usar um extintor de incêndio. Te amo”.

A dupla estava reunida na casa de Taylor para gravar o single “Us”.