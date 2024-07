Taylor Swift é celebrada em festa no Arena Club, em Santos

A cantora Taylor Swift é a “loirinha” mais querida do pop atual. Para matar a vontade de aproveitar um show da artista, os fãs podem curtir a Arena Country: Especial Taylor Swift, neste sábado (13), a partir das 23h50, no Arena Club, em Santos.

Com a playlist temática completamente pop, o evento terá exibição do show “The Eras Tour” e diversos clipes da cantora. Para as apresentações, o lineup terá os DJ’s Bangerz, Lukas Derek, Pat X John, Glei e Celoster com um setlist recheado de divas e queridinhos do pop.

Para quem quer arrasar no look, a sugestão é ir de country ou junino. Na casa de shows, além das músicas, o público poderá se divertir no touro mecânico e no stand de tatuagem, com o Draco Tattoo.

A madrugada vai ferver com o open bar. Quentão, vodka, refrigerantes, drinks que levam o nome das músicas de Taylor e muito mais, vão agitar o público.

Ingressos

Para quem não quer ficar de fora, os ingressos podem ser adquiridos no site Articket, com preços que variam entre R$50 e R$100. Aniversariantes de julho ganham desconto especial. A entrada de menores de 18 anos é proibida.

O Arena Club está localizado na Rua Senador Pinheiro Machado, 33 – Vila Mathias, Santos.

Serviço

Arena Country – Taylor Swift

Data: 13/07 – sábado

Horário: A partir das 23h50

Ingressos: https://articket.com.br/e/2353/gringa-festa-especial-taylor-swift

Local: Arena Club – Av. Senador Pinheiro Machado, 33 – Vila Mathias, Santos.