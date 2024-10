Taylor Swift é a artista mais ouvida de todos os tempos do Spotify

A norte-americana Taylor Swift, 34, é a artista mais ouvida da história do Spotify com mais de 90 bilhões de execuções. Os dados são da própria plataforma e do Odds Scanner, cujo levantamento toma por base índices de sites especializados em dados musicais. Drake e The Weeknd aparecem mais abaixo na lista.

Além disso, o ano de 2024 também tem sido todo dela. O levantamento aponta que com “The Tortured Poets Department”, Swift tem o álbum com o maior número de plays até agora, com 5,6 bilhões de streams. Este foi o 11º trabalho de estúdio dela, cujo lançamento aconteceu em abril.

Aparecem na lista ainda nomes como Shakira, em segundo lugar (“Las Mujeres Ya No Lloram”), com 4,1 bilhões de streams; Billie Eilish (“Hit Me Hard And Soft”), com 3,6 bilhões; e Ariana Grande (“Eternal Sunshine”), com 3,1 bilhões de streams.

Em agosto de 2024, Taylor já havia atingido uma marca histórica por ser a primeira artista feminina a alcançar a marca de 100 milhões de ouvintes mensais. No lado masculino, The Weeknd detinha o recorde de mais ouvintes mensais na plataforma, com um total de 110 milhões.