Taylor Swift domina e Anitta recebe três indicações no VMA, prêmio da MTV

Taylor Swift saiu na frente entre os indicados ao VMA, o Video Music Awards, prêmio da MTV destinado aos melhores clipes musicais do ano. A cantora embolsou dez indicações, em especial pelo vídeo de “Fortnight”, feito em parceria com Post Malone.

Ele, por sua vez, aparece logo atrás, com nove menções. A parceira em “Fortnight” rendeu indicações nas categorias de melhor vídeo, canção, colaboração, direção, fotografia, montagem, efeitos especiais e direção de arte.

Já a brasileira Anitta recebeu três indicações, duas delas na categoria dedicada à música latina, para “Mil Veces” e “Bellakeo”, parceria com Peso Pluma. O primeiro clipe ainda concorre em melhor montagem.

Na categoria de artista do ano, Taylor aparece com sua nona indicação, competindo com Ariana Grande, Bad Bunny, Eminem, Sabrina Carpenter e SZA.

Na categoria principal do prêmio, “Fortnight” disputa com “We Can’t Be Friends (Wait for Your Love)”, de Ariana, “Lunch”, de Billie Eilish, “Paint The Town Red”, de Doja Cat, “Houdini”, de Eminem, e “Snooze”, de SZA.

A cerimônia de premiação do MTV Video Music Awards acontece no dia 10 de setembro. Confira a lista de indicados abaixo.

VÍDEO DO ANO

Ariana Grande – “We Can’t Be Friends (Wait for Your Love)”

Billie Eilish – “Lunch”

Doja Cat – “Paint The Town Red”

Eminem – “Houdini”

SZA – “Snooze”

Taylor Swift ft. Post Malone – “Fortnight”

ARISTA DO ANO

Ariana Grande

Bad Bunny

Eminem

Sabrina Carpenter

SZA

Taylor Swift

MÚSICA DO ANO

Beyoncé – “Texas Hold’ Em”

Jack Harlow – “Lovin On Me”

Kendrick Lamar – “Not Like Us”

Sabrina Carpenter – “Espresso”

Taylor Swift ft. Post Malone – “Fortnight”

Teddy Swims – “Lose Control”

ARTISTA REVELAÇÃO

Benson Boone

Chappell Roan

Gracie Abrams

Shaboozey

Teddy Swims

Tyla

PERFORMANCE DO ANO

Agosto de 2023: Kaliii – “Area Codes”

Setembro de 2023: GloRilla – “Lick or Sum”

Outubro de 2023: Benson Boone – “In the Stars”

Novembro de 2023: Coco Jones – “ICU”

Dezembro de 2023: Victoria Monét – “On My Mama”

Janeiro de 2024: Jessie Murph – “Wild Ones”

Fevereiro de 2024: Teddy Swims – “Lose Control”

Março de 2024: Chappell Roan – “Red Wine Supernova”

Abril de 2024: Flyana Boss – “Yeaaa”

Maio de 2024: Laufey – “Goddess”

Junho de 2024: Le Sserafim – “Easy”

Julho de 2024: The Warning – “Automatic Sun”

MELHOR COLABORAÇÃO

Drake ft. Sexyy Red & SZA – “Rich Baby Daddy”

GloRilla, Megan Thee Stallion – “Wanna Be”

Jessie Murph ft. Jelly Roll – “Wild Ones”

Jung Kook ft. Latto – “Seven”

Post Malone ft. Morgan Wallen – “I Had Some Help”

Taylor Swift ft. Post Malone – “Fortnight”

POP

Camila Cabello – Geffen / Interscope

Dua Lipa – Warner Records

Olivia Rodrigo – Geffen Records

Sabrina Carpenter – Island

Tate McRae – RCA Records

Taylor Swift – Republic Records

HIP-HOP

Drake ft. Sexyy Red & SZA – “Rich Baby Daddy”

Eminem – “Houdini”

GloRilla – “Yeah Glo!”

Gunna – “Fukumean”

Megan Thee Stallion – “BOA”

Travis Scott ft. Playboi Carti – “FE!N”

R&B

Alicia Keys – “Lifeline”

Muni Long – “Made For Me”

SZA – “Snooze”

Tyla – “Water”

Usher, Summer Walker, 21 Savage – “Good Good”

Victoria Monét – “On My Mama”

MÚSICA ALTERNATIVA

Benson Boone – “Beautiful Things”

Bleachers – “Tiny Moves”

Hozier – “Too Sweet”

Imagine Dragons – “Eyes Closed”

Linkin Park – “Friendly Fire”

Teddy Swims – “Lose Control (Live)”

ROCK

Bon Jovi – “Legendary”

Coldplay – “Feelslikeimfallinginlove”

Green Day – “Dilemma”

Kings of Leon – “Mustang”

Lenny Kravitz – “Human”

U2 – “Atomic City”

MÚSICA LATINA

Anitta – “Mil Veces”

Bad Bunny – “Monaco”

Karol G – “Mi Ex Tenia Razon”

Myke Towers – “Lala”

Peso Pluma & Anitta – “Bellakeo”

Rauw Alejandro – “Touching the Sky”

Shakira & Cardi B – “Puntería”

AFROBEATS

Ayra Starr ft. Giveon – “Last Heartbreak Song”

Burna Boy – “City Boys”

Chris Brown ft. Davido & Lojay – “Sensational”

Tems – “Love Me JeJe”

Tyla – “Water”

Usher, Pheelz – “Ruin”

K-POP

Jung Kook ft. Latto – “Seven”

Lisa – “Rockstar”

NCT Dream – “Smoothie”

NewJeans – “Super Shy”

Stray Kids – “Lalalala”

Tomorrow X Together – “Deja vu”

VÍDEO PELO BEM

Alexander Stewart – “If You Only Knew”

Billie Eilish – “What Was I Made For”

Coldplay – “Feelslikeimfallinginlove”

Joyner Lucas & Jelly Roll – “Best for Me”

Raye – “Genesis”

Tyler Childers – “In Your Love”

MELHOR DIREÇÃO

Ariana Grande – “We Can’t Be Friends”

Bleachers – “Tiny Moves”

Eminem – “Houdini”

Megan Thee Stallion – “BOA”

Sabrina Carpenter – “Please Please Please”

Taylor Swift ft. Post Malone – “Fortnight”

FOTOGRAFIA

Ariana Grande – “We Can’t Be Friends”

Charli XCX – “Von Dutch”

Dua Lipa – “Illusion”

Olivia Rodrigo – “Obsessed”

Rauw Alejandro – “Touching the Sky”

Taylor Swift ft. Post Malone – “Fortnight”

MONTAGEM

Anitta – “Mil Veces”

Ariana Grande – “We Can’t Be Friends”

Eminem – “Houdini”

Lisa – “Rockstar”

Sabrina Carpenter – “Espresso”

Taylor Swift ft. Post Malone – “Fortnight”

COREOGRAFIA

Bleachers – “Tiny Moves”

Dua Lipa – “Houdini”

Lisa – “Rockstar”

Rauw Alejandro – “Touching the Sky”

Tate McRae – “Greedy”

Troye Sivan – “Rush”

EFEITOS ESPECIAIS

Ariana Grande – “The Boy Is Mine”

Eminem – “Houdini”

Justin Timberlake – “Selfish”

Megan Thee Stallion – “BOA”

Olivia Rodrigo – “Get Him Back!”

Taylor Swift ft. Post Malone – “Fortnight”

DIREÇÃO DE ARTE

Charli XCX – “360”

Lisa – “Rockstar”

Megan Thee Stallion – “BOA”

Olivia Rodrigo – “Bad Idea Right?”

Sabrina Carpenter – “Please Please Please”

Taylor Swift ft. Post Malone – “Fortnight”