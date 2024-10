Taylor Swift doa R$ 28 milhões para vítimas do furacão Milton na Flórida

Com o furacão Milton atingindo a Flórida, no que deve ser o pior tornado a afetar o estado americano, a diva pop Taylor Swift fez uma doação de US$ 5 milhões, cerca de R$ 28 milhões, para uma organização de ajuda aos prejudicados pelo desastre natural.

A Feeding America distribui alimentos e água potável para centenas de bancos de comidas ao redor dos EUA. Em seu Instagram, a organização agradeceu a cantora e disse que sua doação “vai ajudar as comunidades se reconstruírem e se recuperarem”.

A rainha do Country, Dolly Parton, desembolsou US$ 1 milhão, cerca de R$ 5,6 milhões, e nomes como Ivanka Trump e Elon Musk também contribuíram com somas em dinheiro.

O furacão deve atingir terra firme na Flórida por volta da meia-noite. Embora o local e horário exato da aterrissagem sejam incertos, chuvas intensas, erosão e enchentes são esperadas.

A previsão é que o furacão leve à região de 127 a 250 milímetros de chuva –número maior do que a média para todo o mês no local. Segundo o NHC, o centro americano de furacões, o nível da água em alguns locais da costa oeste da Flórida pode passar de quatro metros.