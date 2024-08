Taylor Swift diz que sentiu ‘medo e enorme culpa’ após suspeita de ataque terrorista em Viena

Taylor Swift veio às redes sociais para comentar pela primeira vez sobre o cancelamento de seus shows em Viena, na Áustria, no início do mês. A cantora cancelou as três apresentações da turnê The Eras Tour após a polícia do país prender dois suspeitos de planejar um atentado.

Swift chamou de “devastadores” os cancelamentos e disse que desenvolveu um novo medo após o ocorrido: “O motivo dos cancelamentos encheu-me com um novo senso de medo e uma enorme quantidade de culpa porque tantas pessoas haviam planejado vir a esses shows”, escreveu. “Mas também fiquei muito grata às autoridades porque graças a elas, estávamos de luto por concertos e não por vidas”, disse ela.

A cantora disse que ficou encorajada pelo apoio dos fãs para realizar o show seguinte: “Decidi que toda a minha energia deveria ser direcionada para ajudar a proteger quase meio milhão de pessoas que vinham para ver os shows em Londres”.

A cantora acrescentou que ela e sua equipe “trabalharam lado a lado com a equipe do estádio e as autoridades britânicas todos os dias na busca desse objetivo”. As apresentações na Inglaterra tiveram presença de agentes antiterrorismo.

Swift também explicou por que decidiu falar só agora sobre a ameaça: “Deixe-me ser muito clara: não vou falar sobre algo publicamente se eu achar que isso pode provocar aqueles que desejam prejudicar os fãs que vêm aos meus shows”.

“Em casos como este, o ‘silêncio’ é, na verdade, uma contenção, aguardando para se expressar em um momento apropriado. Minha prioridade era terminar nossa turnê europeia com segurança, e é com grande alívio que posso dizer que fizemos isso”, escreveu ela.