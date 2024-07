Taylor Swift bate recorde de Whitney Houston na parada da Billboard

O disco “The Tortured Poets Department”, de Taylor Swift, acaba de quebrar um recorde, tornando-se o único álbum de uma cantora a passar as 12 primeiras semanas de lançamento no número 1 da parada da Billboard. As informações são da própria Billboard.

Assim, Swit quebrou o recorde de Whitney Houston, que com o disco “Whitney”, de 1987, havia ficado 11 semanas no topo. Dois álbuns anteriores de Swift, “1989” e “Fearless”, também ficaram 11 semanas cada liderando o ranking da Billboard.

Apenas dois outros álbuns passaram pelo menos as primeiras 12 semanas no primeiro lugar: “One Thing at a Time”, de Morgan Wallen e “Songs in the Key of Life”, de Stevie Wonder, que ficou 13 semanas.

Lançado em abril, “The Tortured Poets Department” retomou o folk pop da cantora e dividiu opiniões.