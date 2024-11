Taxas de juros voltam a subir em outubro, aponta ANEFAC

Em outubro de 2024, segundo a Pesquisa de Juros da ANEFAC, as taxas de juros nas operações de crédito voltaram a ser elevadas. Segundo Miguel José Ribeiro de Oliveira, diretor executivo da entidade, “tendo em vista que o Banco Central iniciou a elevação da taxa básica de juros (Selic) e sinalizou que esta deverá ser aumentada nos próximos meses, isso deve contribuir para que as taxas de juros voltem a ser elevadas nos próximos meses”, explica.

Pessoa Física

Todas as taxas de juros foram elevadas no mês.

A taxa de juros média geral para pessoa física apresentou uma elevação de 0,04 ponto percentual no mês (0,98 ponto percentual no ano) correspondente a uma elevação de 0,60% no mês (0,84% em doze meses) passando a mesma de 6,64% ao mês (116,29% ao ano) em setembro/2024 para 6,68% ao mês (147,27% ao ano) em outubro/2024 sendo esta a maior taxa de juros desde março/2024.

Pessoa Jurídica

Todas as taxas de juros foram elevadas no mês.

A taxa de juros média geral para pessoa jurídica apresentou uma elevação de 0,04 ponto percentual no mês (0,72 ponto percentual no ano) correspondente a uma elevação de 1,09% no mês (1,33% em doze meses) passando a mesma de 3,67% ao mês (54,11% ao ano) em setembro/2024 para 3,71% ao mês (54,83% ao ano) em outubro/2024, sendo esta a maior taxa de juros desde março/2024.

Taxa de juros x Selic

Considerando todas as elevações e reduções da taxa básica de juros (Selic) promovidas pelo Banco Central desde janeiro/2021, tivemos neste período (janeiro/2021 a outubro/2024) uma elevação da Selic de 8,75 pontos percentuais (elevação de 437,50%) de 2,00% ao ano em janeiro/2021 para 10,75% ao ano em outubro/2024.

Neste período a taxa de juros média para pessoa física apresentou uma elevação de 24,68 pontos percentuais (elevação de 26,66%) de 92,59% ao ano em janeiro/2021 para 117,27% ao ano em outubro/2024.

Nas operações de crédito para pessoa jurídica houve uma elevação de 13,63 pontos percentuais (elevação de 33,08%) de 41,20% ao ano em janeiro/2021 para 54,83% ao ano em outubro/2024.