Taxa de inadimplência de aluguel em SP tem queda em janeiro

Após registrar alta em dezembro, a taxa de inadimplência de aluguel em São Paulo apresentou queda em janeiro de 2025, saindo de 3,15% no mês anterior para 2,98%, com variação de 0,17 ponto percentual. No comparativo com o mesmo período de 2024 (3,13%), houve uma retração de 0,15 ponto percentual.

O índice no estado segue ainda abaixo da média nacional, que foi de 3,44% em janeiro. Os dados são do Índice de Inadimplência Locatícia da Superlógica, principal plataforma de soluções tecnológicas e financeiras para os mercados condominial e imobiliário no país.

Entre as regiões do país, a região Norte teve a maior taxa, com 6,77%, seguida por Nordeste (5,26%), Centro-Oeste (3,93%), Sudeste (3,07%) e Sul (2,77%).

O levantamento revela ainda que, em relação ao tipo de imóvel, na região Sudeste, a taxa de inadimplência de apartamentos caiu de 2,21%, em dezembro, para 2,10%, em janeiro, abaixo da média nacional de 2,33%; e a de casas, de 3,70% para 3,58%, também abaixo da média nacional de 3,75%. Já os imóveis comerciais registraram 4,20% de inadimplência, apenas 0,01 ponto percentual acima de dezembro de 2024 (4,19%). No país, a média foi de 4,55% no mesmo período.

No âmbito nacional, nos imóveis residenciais, a maior taxa de inadimplência foi na faixa de aluguel acima de R$ 13.000 (5,80%), seguida pelos imóveis de até R$ 1.000 (5,34%), enquanto a menor foi de imóveis de R$ 2.000 a R$ 3.000 (2,01%). Já em relação aos imóveis comerciais, a faixa de até R$ 1.000 trouxe a maior taxa (6,97%), e a menor foi na faixa de R$ 1.000 a R$ 2.000 (3,92%).

De acordo com uma pesquisa recente da Serasa, em parceria com Opinion Box, 87% dos brasileiros se disseram mais otimistas em relação às finanças e acreditam que irão conseguir pagar as contas em dia neste ano.

Para Manoel Gonçalves, Diretor de Negócios para Imobiliárias da Superlógica, “com maior controle das finanças, há, sim, uma tendência de manter o pagamento do aluguel em dia, pois a moradia é um item essencial, gerando segurança pessoal. Esse otimismo pode ter influenciado na queda da taxa em São Paulo em janeiro, porém, as projeções de aumento na inflação e nas taxas de juros, analisadas recentemente, precisam ser consideradas, pois ainda devem manter o orçamento das famílias pressionado”.