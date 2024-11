Taxa de abstenção no Enem 2024 cai e inscrições de escolas públicas aumentam significativamente

No primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), realizado nesse domingo (3), observou-se uma diminuição na taxa de abstenção dos candidatos inscritos para as provas de linguagens, ciências humanas e redação. Segundo dados divulgados pelo Ministro da Educação, Camilo Santana, a ausência dos participantes caiu de 28,1% em 2023 para 26,6% em 2024.

Outro ponto relevante foi o aumento significativo no número de alunos do ensino médio de escolas públicas que se inscreveram para o exame. Este ano, 94% desses estudantes confirmaram participação, comparado a apenas 58% no ano anterior. Em catorze estados, essa adesão atingiu a totalidade dos alunos, com exceção do Maranhão na Região Nordeste, onde o índice ficou em 83%.

O ministro Camilo Santana destacou os esforços do Ministério da Educação para reverter a tendência de queda nas inscrições dos anos anteriores. “Até antes de 2023, havia um declínio no número de inscritos. Agora, retomamos o crescimento com quase 1 milhão de candidatos adicionais”, afirmou.

O exame foi realizado em 1.753 cidades, abrangendo 10.776 locais de prova e cerca de 150 mil salas. O ministro ressaltou que 90% dos candidatos foram designados para locais de prova situados a até 10 quilômetros de suas residências, o que representa uma conquista logística importante para este ano.

No entanto, o exame não ocorreu sem incidentes. Aproximadamente 5 mil candidatos foram desclassificados por motivos diversos como deixar a sala com o caderno de questões antes do tempo permitido ou portar dispositivos eletrônicos. Além disso, registraram-se 689 incidentes logísticos, incluindo emergências médicas e falhas temporárias no fornecimento de energia elétrica e água.

Para os candidatos afetados por tais problemas logísticos, Camilo Santana garantiu a possibilidade de solicitação de reaplicação da prova entre os dias 11 e 15 de novembro através do portal oficial do Enem.