Taurus Festival de Assadores e Churrasqueiros chega para agitar fim de semana em Suzano-SP

O final de semana será de churrasco, cerveja gelada e música em Suzano-SP. O Taurus – Festival de Assadores e Churrasqueiros BBQ –, um dos mais conceituados eventos gastronômicos a céu aberto do Brasil, monta sua megaestrutura no estacionamento do Suzano Shopping nos dias 2, 3 e 4 de agosto (sexta-feira a domingo). A entrada é gratuita.

Conhecido pela diversidade gastronômica preparada pelos principais chefs do circuito BBQ, os diferentes estilos e sabores de cervejas e chopes artesanais e shows ao vivo, o Taurus abre a programação na sexta-feira (2), às 17h, com atrações até às 22h. Já no sábado (3) e no domingo (4), o evento recebe o público das 11h às 22h.

O Taurus – Festival de Assadores e Churrasqueiros BBQ – tem como principal característica proporcionar uma grande festa para a confraternização de famílias e amigos. O evento é perfeito para crianças, que podem se divertir para valer nos brinquedos montados em uma ampla área kids. O festival também é pet friendly, portanto os animais de estimação são muito bem-vindos ao evento que celebra o churrasco.

“Quem é de Suzano e região e é apaixonado por churrasco, cerveja e música tem a chance de vivenciar diferentes experiências em um fim de semana especial. É um evento que oferece ao público três dias inesquecíveis de entretenimento em um ambiente em que se preza a família e sua segurança”, diz o responsável pela organização do Taurus, Túlio Henrique Waetge, proprietário da WB Produções, empresa referência na organização de eventos, festas corporativas, feiras e festivais.

PERFUME DO CHURRASCO NO AR

Como destaques, a festa do churrasco leva a Suzano-SP saborosos e incrementados hambúrgueres, a famosa costela preparada no bafo, além da costelinha BBQ.

Outras dicas para “matar a fome” na “arena BBQ” são a costela fogo de chão, o leitão espalmado, que tem como acompanhamento arroz carreteiro, baião de 2, torresminho e feijão tropeiro, além de picanha, fraldinha defumada, espetos gourmet, linguiças artesanais e o incrível torresmo de rolo defumado.

Para harmonizar com a gastronomia nada melhor que as cervejas artesanais de diferentes estilos e sabores. O evento ainda traz opções de churros, shakes, sorvetes e cookies. Tudo isso para satisfazer o paladar de crianças e adultos.

O visitante também tem a oportunidade de visitar a exposição de acessórios para churrasco, além de experimentar e levar para casa, cachaças, licores, vinhos nacionais da melhor qualidade, entre outros produtos. É até possível fazer tatuagem e escolher um piercing em plena arena Taurus.

E TEM MÚSICA AO VIVO PARA TODOS OS PÚBLICOS

Para agitar o Taurus Festival, em Suzano, sete shows prometem embalar o público. Já na sexta-feira (2), a programação começa às 19h, com o Classical Queen em uma noite de muito rock n’roll.

Outras três apresentações ocorrem no sábado (3). Os destaques são os shows com Jonas Muniz, às 13h, No Drive, às 16h, e Urbanos, com Tributo aos grupos Legião Urbana e Barão Vermelho, a partir das 19h.

O último dia de festival, domingo (4), tem como atrações Rock Le Pop Duo, às 12h, Black Fevers, às 15h30, e Marília Mendonça Cover, a partir das 19h.



SERVIÇO

Taurus Festival de Assadores & Churrasqueiros BBQ

Local: Suzano Shopping

Endereço: Rua Sete de Setembro, 555, Suzano-SP

Dias: 2, 3 e 4 de agosto, sexta-feira, sábado e domingo

Horários: 17h às 22h (sexta-feira); 11h às 22h (sábado e domingo

Entrada: Gratuita

Estrutura: Espaço kids, praça de alimentação, espaço com expositores, shows, evento pet friendly

Organização: WB Produções

Informações: (19) 9.9494-2787

Redes sociais: Instagram – @taurus_festival e fb/taurusfestival)

Cervejaria oficial: Cervejaria Campinas

Apoio: Aji-Sal, Lindoya Verão, VPJ Alimentos, Embalixo, Castelo, Audace Wine, Sabor das Índias, Ibiobi Smart Club

PROGRAMAÇÃO DE SHOWS

Sexta-feira, dia 2 de agosto

19h: Classical Queen

Sábado, dia 3 de agosto

13h: Jonas Muniz

16h: No Drive

19h: Urbanos – Tributo a Legião Urbana e Barão Vermelho

Domingo, dia 4 de agosto

12h: Rock Le Pop Duo

15h30: Black Fevers

19h: Marília Mendonça Cover

ESTAÇÕES DE ASSADORES

– Viva Espetos e Steaks

– Dindo (Culinária brasileira)

– Brasa BBQ (Burger)

– O Bom e Velho Churrasco (Torresmo de rolo)

– Fogo de Chão

– Paraty (Costela no bafo)

– Xapeiro

– Barraco’s BBQ

PRAÇA DO AÇÚCAR

– Cadê Meu Shake?

– Delícias da Vovó

– Churros das Meninas

ARENA TAURUS

– Espaço Kids

– Tattoo e Piercing

– AMB Acessórios e Gigs

– Consultório da Cachaça (Cachaças e licores artesanais)

– Audace Wine (Vinhos do Sul – Bento Gonçalves/RS)

– Prado Drinks