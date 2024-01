Taurus Festival de Assadores BBQ chega pela primeira vez a Amparo para agitar fim de semana

O Taurus – Festival de Assadores e Churrasqueiros BBQ abre a temporada 2024 no último final de semana de janeiro, dias 27 e 28 (sábado e domingo), em Amparo-SP, estância hidromineral que fica a 68 km de Campinas e a 126 km de São Paulo, no pólo turístico Circuito das Águas Paulista. O evento terá sua megaestrutura montada na Praça Pádua Salles, na antiga Estação da Mogiana, no Centro. A entrada é gratuita.

Sucesso por onde passa, a mais importante festa do estilo “churrasco a céu aberto” do Estado de São Paulo chega pela primeira vez a Amparo repleta de novidades e com uma programação especial das 11h às 22h. O festival é realizado pela WB Produções & Promoções com apoio da Prefeitura Municipal de Amparo por meio da Secretaria de Cultura e Turismo.

FESTIVAL DIFERENCIADO PARA TODA FAMÍLIA

O Taurus – Festival de Assadores e Churrasqueiros BBQ tem como principal característica a qualidade e diversidade da gastronomia preparada pelos principais chefs do circuito BBQ, os diferentes estilos e sabores de cervejas e chopes e a eclética programação de shows. Isso faz com que a festa seja ideal para uma grande confraternização de famílias e amigos.

O evento recebe os fãs mirins com uma ampla área kids, com brinquedos que proporcionarão muita alegria e diversão para crianças e adultos. O festival também é pet friendly, portanto os animais de estimação são muito bem-vindos à festa que celebra o churrasco.

“Amparo e toda sua região terão a chance de curtir pela primeira vez diferentes experiências em um fim de semana de ótima gastronomia, variedade de cervejas artesanais e música. Nossa intenção é oferecer momentos inesquecíveis de lazer em um ambiente em que se preza a família e sua segurança”, diz o responsável pela organização do Taurus, Túlio Henrique Waetge, proprietário da WB Produções, empresa referência na organização de eventos, festas corporativas, feiras e festivais.

É BRASA, FUMAÇA E SABOR

Quem passar pela Praça Pádua Salles, em Amparo, poderá degustar uma variedade incrível de pratos ao longo dos dois dias e noites do festival. Os fãs do churrasco terão à disposição um cardápio especial assinado por assadores e churrasqueiros de sucesso, cada qual com sua pec uliaridade de cortes e maneiras de preparar a carne, seja na brasa, bafo, fogo de chão, na parrilla ou pitsmoker.

Entre os destaques, a festa do churrasco traz saborosos e incrementados hambúrgueres, a famosa costela preparada no bafo, o Brisket – peito de boi defumado por 12h –, além da costelinha BBQ.

Outras dicas para “matar a fome” na “arena BBQ” são a costela fogo de chão, o porco espalmado, que tem como acompanhamento arroz carreteiro, baião de 2 e feijão tropeiro, além de fraldinha defumada, linguiças artesanais e o incrível torresmo de rolo defumado. As novidades da edição são a tradicional queima do alho e o torresmo de frango.

CERVEJA GELADA E DIVERSÃO

Para harmonizar com a gastronomia nada melhor que as cervejas artesanais de diferentes estilos e sabores. O evento ainda traz diferentes opções de churros, shakes e cookies. Tudo isso para satisfazer o paladar de crianças e adultos.

O visitante também tem a oportunidade de visitar a exposição de acessórios para churrasco e experimentar e levar para casa queijos, cachaças e licores especiais, dentre outros produtos. O público jovem ainda pode aproveitar o festival para realizar o sonho de fazer uma tatuagem ou colocar um piercing.

SHOWS AGITAM ARENA TAURUS

Para agitar a arena do Taurus Festival, em Amparo-SP, seis shows prometem embalar o público, sendo três no sábado (27) e outros três no domingo (28). No primeiro dia de evento os destaques são D.I.Z No More Acoustic, às 12h, o Tributo a Capital Inicial e Legião Urbana, com a banda Trilogia Urbana, às 15h, e o rock do grupo Go Up, a partir das 19h.

Para fechar o festival no domingo (28), Gattone Nicola (One Man Band) sobe ao palco às 12h. Já às 15h, a arena Taurus recebe a banda Instinto Coletivo, com os grandes sucessos do grupo O Rappa. E tem mais. A festa do churrasco recebe o Legendary para o show “Guns N’ Roses Tribute”, a partir das 19h.

SERVIÇO

Taurus Festival de Assadores & Churrasqueiros BBQ

Local: Praça Pádua Salles

Endereço: Antiga Estação da Mogiana, Centro, Amparo-SP

Dias: 27 e 28 de janeiro, sábado e domingo

Horário: 11h às 22h

Entrada: Gratuita

Estrutura: Espaço kids, com infláveis, jump, tiro alvo e pescaria, praça de alimentação, espaço com expositores, shows, evento pet friendly

PROGRAMAÇÃO DE SHOWS

Sábado, dia 27 de janeiro

12h: D.I.Z No More Acoustic

15h: Trilogia Urbana – Tributo a Capital Inicial e Legião Urbana

19h: Banda Go Up

Domingo, dia 28 de janeiro

12h: Gattone Nicola (One Man Band)

15h: Banda Instinto Coletivo – O Rappa cover

19h: Legendary – Guns N’ Roses Tribute

ESTAÇÕES DE ASSADORES

– Lion BBQ (Burger)

– Paraty Burger (Burger de costela)

– Los Ogros (Burger na parrilla)

– Brasa Burger (Burger)

– Paraty Costela (Costela no bafo, sanduíche de costela e fritas com costela e cream cheese

– Lion BBQ (Costela fogo de chão)

– Chef Dindo (Porco espalmado, baião de 2 e feijão tropeiro

-518 Empório e Espetaria (espetos gourmets)

– Jorgetta BBQ (Picanha)

– Barraco’s BBQ (Costelinha defumada e raiz)

-Bom e Velho Churrasco (Grill – Torresmo de rolo)

– Palhoça (Sanduíches de cupim e pernil casquerado

-Palhoça Torresmo (Torresmo de frango)

-Tradição Caipira (Queima do alho)

ALA DOS DOCES

-Expresso Churros

– Delícias da Vovó

– Papito Churros