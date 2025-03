Taty Girl lança “Sem Tu”

Taty Girl está pronta para tocar os corações dos fãs com “Sem Tu”, seu mais novo single, já disponível nas plataformas de áudio. A canção, composta pela própria artista, traz uma mensagem intensa sobre amor e conexão, refletindo sua relação com o marido, Raphael Alencar.

“A letra é a mais pura declaração de amor. Ela transmite o quanto duas pessoas podem se completar, e foi isso que me motivou a escrever essa música”, compartilha Taty Girl.

Com uma trajetória marcante no forró romântico, a cantora tem anos de experiência transformando emoções em música. “A letra original, somada a uma quantidade infinita de sentimentos, serviu de base para o desenvolvimento de ‘Sem Tu’“, explica.

Taty Girl também destacou que já trabalhou em diversas versões ao longo de sua carreira. “Sou versionista há quase 30 anos e já adaptei grandes clássicos internacionais para o forró. É um trabalho que faço com muito carinho”, revela.

A grande inspiração para o single foi seu marido. “Escrevi essa música para demonstrar o quanto somos apaixonados e como nosso amor pode superar qualquer adversidade”, disse a artista.

Mesmo antes do lançamento oficial, os fãs já demonstram entusiasmo com as prévias divulgadas. “O feedback tem sido muito positivo nas redes sociais, e isso me deixa ainda mais animada para esse lançamento”, afirma Taty Girl.

O single “Sem Tu” já está disponível nas plataformas digitais, e o clipe oficial será lançado no YouTube nesta quarta-feira, 19, às 18 horas.