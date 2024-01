Tattoo Week começa hoje (19) no Rio de Janeiro

A Tattoo Week acontece nos próximos dias 19, 20 e 21 (sexta, sábado e domingo), das 12h00 às 22h00, com entrada gratuita na sexta-feira, a partir da doação de 2 quilos de alimentos não perecíveis, que serão disponibilizados para a Comunidade Santa Marta, Secretaria de Assistência Social e parte para os flagelados da Baixada Fluminense, com a colaboração do Gustavo Tattoo, que fará a distribuição.

O evento, com apoio da Riotur, ocupa 16 mil metros quadrados do centro de convenções Expo Mag, terá 280 estandes e participação de 3 mil tatuadores e piercers do mundo todo e integra o calendário oficial de eventos da cidade do Rio de Janeiro, pela Lei 7.748, de 26/12/2022.

Somam-se ainda as inúmeras ações sociais do evento como a doação de micropigmentação de sobrancelhas e aréolas para pacientes oncológicas e homens trans e doação de tattoos de segurança para pacientes crônicos.

Este ano a Tattoo Week lançou o curso gratuito de tatuagem e de piercing para jovens de favelas, objetivando profissionalização e inclusão social. Mais de 300 interessados se inscreveram.

‘Trata-se do maior evento do mundo na arte da pele. Inclui arte, negócios e mercado, intercâmbio entre artistas do mundo todo, apresenta as últimas tendências e os lançamentos de produtos voltados ao segmento’, destaca Esther Gawendo, diretora executiva da Tattoo Week Rio.

Concurso de tatuagem em 29 categorias

O ponto alto e tradicional da Tattoo Week é o concurso de tatuagem em 29 estilos, aberto a tatuadores do Brasil e do exterior. O concurso inclui ainda os melhores piercings. A iniciativa tem revelado grandes talentos artísticos e a banca de jurados é composta pelos mais conceituados profissionais do mercado.

‘Quando um tatuador ganha prêmio na Tattoo Week, automaticamente sobe a cotação de suas tatuagens, ganha visibilidade e conceito e sua carreira decola’, revela Enio Conte, presidente e idealizador da Tattoo Week. Este foi o caso de Luiz Lopes, tatuador que venceu a Tattoo Week, recebeu no próprio evento o convite de um empresário de Nova York para trabalhar.

Mudou-se com a família para os EUA e hoje tem seu próprio estúdio nos Estados Unidos. Também revelou talentos como o do tatuador Rapha Lopes (@raphafons), pentacampeão da Tattoo Week, cujos clientes vêm do Japão, Europa e EUA para se tatuarem com sua arte diferenciada e talentosa. Ou o exemplo do tatuador Gustavo Gomes (@gustavotattoo), campeão da Tattoo Week no estilo Realismo, que vem colecionando clientes famosos entre celebridades do futebol e do show business.

As mulheres também vêm ocupando esse universo masculino, como a tatuadora Thaysa Lucena, com o estilo Pontilhismo, a mulher mais premiada da Tattoo Week.

Beleza e empoderamento

No sábado, 17h00, acontece o concurso da Miss e do Mister Tattoo Week, que escolhe a mulher e o homem tatuados mais bonitos e empoderados do Brasil. O objetivo também é quebrar eventuais preconceitos ainda existentes contra a pessoa tatuada. ‘A ideia é valorizar não só a beleza, mas o engajamento com a arte da tatuagem, o empoderamento e o amor pela arte’, destaca a diretora executiva Esther Gawendo.

Conexão com a cultura carioca através do samba, do rap e do rock

A Tattoo Week traz ao evento muita música com vários DJs e a apresentação do grupo de roda de samba Som dos crias, na abertura do evento (sexta, 19, às 12h00). Liderado pelo sambista Camarão Netto, diretor da ala de compositores da Portela, o grupo apresentará samba raiz e samba-enredo para homenagear as escolas de sambas do Rio.’ Nosso som é genuinamente carioca. Somos crias da Portela’, explica Camarão Netto. Na abertura do evento, serão diplomados os participantes dos cursos de tattoo e piercing.

Também o rap carioca integra o acervo musical da Tattoo Week, que traz o rapper Sain ao palco, no sábado (20) a partir de 20h00. O garoto Stephan Peixoto, que ‘se desenvolvia e evoluía com seu pai’ – como cantou em 2003 em Loadeando -, transformou-se no rapper Sain, um dos mais influentes artistas do Rio de Janeiro. Filho de Marcelo D2, o artista já impulsionou carreiras de amigos e usa rimas para contar as histórias vividas nas ruas do Catete, bairro da zona sul da capital fluminense

E no domingo às 20h00, a homenagem ao rock com a presença da Banda Glória. Antes, às 17h00, concurso de cosplay irá animar a plateia.

Programação

A seguir, a programação completa do evento: Ins tagram Evento de tatuagens e piercings

Serviço

O evento possui praça de alimentação, espaço kids e estacionamento próximo.

Local: EXPO MAG

Data: 19, 20 e 21 de janeiro de 2024, das 12h às 22h.

Endereço: Av. Paulo de Frontin No.1 – Cidade Nova, Rio de Janeiro – RJ, 20260-010

O ingresso será gratuito apenas na sexta-feira (19), doando 2 quilos de alimento não perecível na entrada.

Para o sábado (20) e o domingo (21), o ingresso poderá ser adquirido pelo link https://www ingresse.com/tattoo-week-rio-2024 e diretamente na bilheteria do evento. Para consultar os valores, basta acessar o site do evento.

Website: https://tattooweek.com br/informacoes-tattoo-week-rio

