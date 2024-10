Tattoo Week anuncia shows de Djonga, Rashid e CPM 22

Com uma extensão de 20 mil metros quadrados, a 12ª Tattoo Week, a maior edição de todos os tempos, traz shows que vão do reggae ao rock, nos dias 15, 16 e 17 de novembro, no Expo Center Norte, em São Paulo.

No dia 15/11 (sexta-feira), será o show da banda de reggae, Mato Seco. No dia 16/11 (sábado), a data fica por conta do rap, com os shows de Djonga, Rashid e Drik Barbosa.

Dia 17/11 (domingo), último dia de evento, será marcado pelo Rock, com os shows de CPM 22, Raimundos e Gloria.

Além dos shows, o evento reunirá o melhor da arte, cultura e entretenimento, com destaque para a presença confirmada da Victoria Lee, especialista em realismo e considerada a melhor tatuadora do mundo e a participação de tatuadores brasileiros consagrados, como Chico Morbene, Bruno Moreira, Ubiratan Amorim, Debora Morrigan, Charles Laveso, Cynthia Amaral, Thaysa Lucena, Hctor Valentim e Tampa.

Concurso Miss e Mister Tattoo

O evento traz também o tradicional concurso de Miss e Mister Tattoo Week, que vai eleger os candidatos e candidatas mais bonitos e empoderados do país, valorizando a inclusão, a diversidade e o rompimento de padrões. Foram escolhidas 28 misses e 10 misters como finalistas, que irão concorrer ao título. “Acreditamos que a evolução dos critérios, como deixar de pedir as medidas do corpo e a altura das jovens, permitir a participação de homens e mulheres trans, estão entre os mais importantes. Nosso intuito é quebrar os preconceitos ainda existentes contra a pessoa tatuada, além de quebrar estereótipos”, enfatiza a diretora-executiva do evento, Esther Gawendo.

Tattoo Week ALL Star’s: uma batalha artística entre os melhores tatuadores

Uma das grandes atrações da edição de 2024 é o Tattoo Week ALL Star’s, uma competição exclusiva que reunirá os maiores nomes que já passaram pela Tattoo Week (incluindo antigos competidores e jurados do universo da tatuagem). Eles disputarão o cobiçado cinturão, inspirado nos grandes prêmios de lutas de boxe, além de um anel de ouro com a logo do “All Star’s” gravado. Será uma competição de altíssimo nível, onde apenas a elite da tatuagem se enfrentará em uma verdadeira “batalha artística”.

Concurso de tatuagem e piercing em 29 estilos

O ponto alto e tradicional da Tattoo Week é o concurso de tatuagem em 29 estilos, aberto a tatuadores do Brasil e do exterior, que dá oportunidade aos artistas mostrarem seus trabalhos e criatividade. O concurso inclui ainda os melhores piercings. A iniciativa tem revelado grandes talentos artísticos e a banca de jurados é composta pelos mais conceituados profissionais do mercado. “Os ganhadores da Tattoo Week são reconhecidos mundialmente e seus trabalhos ganham notoriedade e valor”, explica Enio Conte, fundador do evento. Nesta edição, nas categorias de tatuagem, o Fine Line foi incluído e agora ganha espaço como mais uma categoria de tattoo no concurso, além de Melhor Visagismo, na categoria piercing.

Onde acontece

Expo Center Norte

Endereço: Rua José Bernardo Pinto, 333, Pavilhão Branco, Vila Guilherme

São Paulo, SP

Datas: 15, 16 e 17 de novembro

Horário: 12h00 às 22h00

Serviço

O ingresso será gratuito APENAS na sexta-feira (15), doando 2 quilos de alimento não perecível na entrada. Para o sábado (16) e o domingo (22), o ingresso poderá ser adquirido por meio do link do Sympla: https://www.sympla.com.br/evento/tattoo-week-sp-2024/2303622?referrer=www.google.com ou diretamente na bilheteria do evento por preços que variam de R$ 30,00 (ingresso social com doação de 1 quilo de alimento não perecível) a R$ 500,00 (Super Fan Tattoo Week).

Sobre a Tattoo Week

Reconhecida mundialmente como o maior evento de tattoo do mundo, a Tattoo Week atrai milhares de profissionais e amantes da tatuagem, body piercing e da arte. O evento oferece uma oportunidade única para o público conhecer e se conectar com os melhores talentos da tatuagem mundial, além de vivenciar um ambiente de inclusão, arte, união e música.