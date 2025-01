Tate McRae anuncia lançamento de novo álbum

A artista pop multi-platina Tate McRae está prestes a revelar seu aguardado terceiro álbum, intitulado So Close To What, programado para ser lançado no dia 21 de fevereiro pela Sony Music. O projeto promete oferecer uma experiência sonora rica, explorando temas relacionados ao crescimento pessoal em meio às incertezas da vida.

Recentemente, McRae lançou a faixa inédita ‘Sports Car’, que já está disponível nas plataformas de streaming. A canção, assim como o álbum, reflete suas letras sinceras e as emoções intensas que caracterizam sua trajetória artística até o momento.

Videoclipe impactante complementa o lançamento

Complementando o lançamento da nova música, um videoclipe impactante foi produzido sob a direção de Bardia Zeinali, conhecido por seu trabalho com artistas como Sabrina Carpenter e Troye Sivan. O clipe conta com a estilização de Brett Alan Nelson, que já colaborou com nomes como Doja Cat e Karol G. No vídeo, Tate McRae se apresenta como uma observadora em um mundo dinâmico, onde momentos de alta moda se entrelaçam com diversas narrativas.

Em um ambiente marcado por constantes olhares críticos e julgamentos, a artista utiliza sua visão para retomar o controle de sua narrativa. Através de sua perspectiva única, o clipe mergulha os espectadores em uma interseção poderosa entre moda e identidade, onde cada vestuário transcende a superficialidade, tornando-se uma expressão de sua evolução pessoal. Cada look apresentado narra uma história distinta, revelando as diferentes facetas que compõem a personalidade de Tate McRae.

Confira:

Com So Close To What, Tate McRae reafirma seu espaço no cenário musical atual, prometendo emocionar e conectar-se ainda mais com seus fãs através de suas canções autênticas e visualmente impactantes.