Tata Werneck se revolta e defende Bruna Marquezine após ataques: ‘Talentosa’

Recentemente, um comentário depreciativo sobre o talento de Bruna Marquezine chamou a atenção na internet. A crítica, que questionava a habilidade da atriz, foi prontamente rebatida por Tata Werneck, esposa de Rafa Vitti. Em sua resposta, Tata defendeu Marquezine com veemência, destacando seu talento e conquistas no mundo da atuação.

“É típico de quem nunca assistiu ao trabalho dela. Enquanto você critica, ela está envolvida em séries, filmes e novelas. É realmente difícil compreender como uma mulher tão bela também é extremamente talentosa”, afirmou Tata em suas redes sociais.

A postura proativa da humorista foi amplamente elogiada pelos internautas, que ressaltaram a importância do apoio entre mulheres. Uma usuária comentou: “Isso que é uma amizade verdadeira”, enquanto outra destacou: “Mulher defendendo mulher é tão prazeroso”. Um terceiro usuário também expressou sua admiração pela atriz: “Falar da Bruna é pura inveja! Ela é linda e incrivelmente talentosa!”.

Bruna Marquezine, por sua vez, fez uma aparição marcante na cerimônia do Oscar realizada no último domingo, 2 de março, em Los Angeles. Durante uma entrevista para os canais TNT e Max, a atriz compartilhou que recebeu um convite especial da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas para participar do evento.

“Eu tenho dificuldade em celebrar minhas vitórias. Quando recebi o convite da Academia, pensei: ‘O que eu vou fazer lá?’. Mas depois percebi: ‘Você está louca! Foi convidada pela Academia; você deve ir!'”, revelou Bruna, que atualmente estrela o filme “Besouro Azul”.

Além disso, Marquezine expressou sua alegria pelas indicações do filme brasileiro “Ainda Estou Aqui”, ressaltando a força da cultura nacional. “Isso é apenas uma prova da potência da nossa cultura. Lembro-me de uma fala da Fernanda Torres sobre como o brasileiro conhece culturas do mundo todo, mas parece que o mundo ainda não teve a chance de conhecer mais sobre nós”, concluiu.