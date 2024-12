Tatá Werneck e Rafael Vitti renovam votos de casamento

O renomado casal formado pela atriz e apresentadora Tata Werneck e o ator Rafael Vitti celebrou recentemente a renovação de seus votos de casamento em um cenário deslumbrante. A ocasião, marcada por um tom leve e divertido, foi compartilhada nas redes sociais, onde Tata fez questão de manter seu humor característico.

Em uma publicação no Instagram, ela brincou sobre o evento: “Na verdade, não estamos vestidos. E não é o Rafa. Casei com um brother num chroma. Eu disse ‘sim’ e ele disse ‘fod&$'”. Essa declaração divertida rapidamente gerou uma avalanche de comentários calorosos de fãs e amigos.

Confira:

Reações de amigos

Entre as mensagens de congratulações, a apresentadora Eliana se destacou ao expressar seu entusiasmo: “Que lindos! Parabéns, casal!”. O ator Pablo Sanabio, que é amigo próximo do casal, também demonstrou seu carinho por meio de emojis de coração, enquanto o cantor Belo resumiu sua admiração com um direto: “Parabéns, maravilhosos”. Os seguidores do casal não ficaram atrás e inundaram a postagem com votos de felicidade e elogios.

A história de amor entre Tata e Rafael começou em 2017, culminando na oficialização da união civil em outubro de 2019. No mesmo mês, o casal deu as boas-vindas à sua filha única, Clara Maria, que atualmente tem cinco anos e já conquista o público com sua personalidade vibrante, além de suas aparições espontâneas nas redes sociais dos pais. Tata frequentemente menciona Clara em suas postagens repletas de humor e afeto.

Além disso, em uma demonstração de amor e reconhecimento, Tata homenageou Rafael em um post emocional por seu aniversário em novembro. “Sou sua fã. Obrigada pela nossa caminhada juntos. Suas pernas são longas e as minhas pequenas e rápidas. E a vida deu um jeito lindo de encontrar esse compasso”, escreveu a artista, ressaltando a cumplicidade que existe entre eles ao longo dos anos. Essa declaração também evidencia o equilíbrio que o casal construiu juntos, apesar da diferença de idade de 12 anos.