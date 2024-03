Taste São Paulo Festival vai começar em maio e ganhará mais um fim de semana

O Taste Festivals é um evento internacional que acontece nas cidades de Londres, Dublin, Paris, Milão, Roma, Amsterdã, Atenas, Dubai, Abu Dhabi, Riade e São Paulo, onde a paixão pela gastronomia é uma marca registrada. O Taste São Paulo Festival, apresentado pelo Santander Brasil, realizará a 8ª edição, na capital paulista, nos dias 24, 25, 26 e 31 de maio e 1, 2 e 7, 8 e 9 de junho (sextas-feiras aos domingos) no Parque Villa-Lobos. No ano passado o festival ocorreu em agosto e foram 6 dias de evento.

Devido ao sucesso das edições anteriores, o Taste vai ampliar as datas e a programação, sempre mantendo a alta qualidade gastronômica, os pilares de diversidade, sustentabilidade, acessibilidade, inclusão e inovação em experiências a atrações artístico-culturais.

A edição brasileira do Taste tem conquistado o público a cada ano, proporcionando imersão no universo da melhor gastronomia, com o estilo autêntico do festival, ao ar livre, unindo natureza e sofisticação. Serão 9 dias de festival para que as pessoas de todo o estado de SP possam se planejar a aproveitar a programação completa.

“A participação e interação do público a cada edição do Taste em SP foi fundamental para o desafio de realizar um festival ainda melhor, maior, mais completo e com a curadoria apurada para trazer o que há de melhor na alta gastronomia, no melhor formato para atender ao público”, explica Gustavo Oliveira, diretor de negócios da IMM – empresa organizadora do Taste Festival Brasil.

Com curadoria do consultor gastronômico Luiz Américo Camargo, desde a primeira edição, o Taste São Paulo Festival 2024 vai reunir um time de renomados restaurantes e bares de São Paulo, proporcionando diversidade gastronômica com alta qualidade e esmero dos chefs. Variedade de sabores, aromas e ingredientes. Em breve será anunciado o line-up com, ao todo, 31 restaurantes e bares participantes.

Os apaixonados por comida e pela cultura gastronômica poderão apreciar mais de 100 pratos, entre entradas, principais, sobremesas. Os visitantes irão provar criações de chefs badalados dos principais restaurantes da cidade como Mocotó, Aizomê, Le Jazz, Chez Claude, Komah, NB Steak, Emiliano, Carole Crema, em variados estilos e propostas, tudo acompanhado pelos melhores drinques. Entre uma degustação e outra, vão aprender a preparar deliciosas receitas, ensinadas por grandes chefs nos espaços de conhecimento, e levar um pouco dessa experiência como inspiração para o seu dia a dia.

Cada restaurante oferece pelo menos quatro pratos em porções que permitem provar mais de uma opção, sendo três deles parte do cardápio fixo das casas e um pensado e preparado exclusivamente para o Taste São Paulo Festival. A proposta do festival é oferecer porções menores para que o público possa provar mais delícias, incluindo opções vegetarianas e veganas. Os preços dos pratos variam de R$ 20 a R$ 55.

Áreas de conhecimentos e atividades gratuitas

As aulas com os chefs preferidos e ‘mão na massa’ para preparo de receitas estão garantidas nos espaços de conhecimento. Os melhores drinques são preparados e degustados, além de variedade de vinhos e harmonização com pratos, petiscos.

O Fire Pit by Santander – onde o público assiste aos chefs cozinhando na brasa, com receitas que vão muito além do churrasco.

Papo de Cozinha by Eletrolux – os participantes têm a chance de colocar a mão na massa e preparar pratos sempre muito bem escolhidos, levando essa experiência para o seu dia a dia.

Adega Taste – o espaço para degustar bebidas em aulas com um time de sommeliers além de masterclasses de drinques incríveis.

Espaço Gourmet by Bimbo – uma experiência que prova que é possível criar pratos fáceis e rápidos sem abrir mão de um sabor excepcional, explorando toda a versatilidade dos produtos do Grupo Bimbo.

Espaço Kids – um espaço com brinquedões, atividades educativas e profissionais para que a criatividade e diversão sejam os principais ingredientes da brincadeira da criançada.

Empório Taste

O Empório Taste é um espaço de compras, onde expositores oferecem produtos premium, lançamentos e novidades. As opções vão desde ingredientes especiais, até doces caseiros, bebidas, queijos, utensílios de cozinha, chocolates e muito mais. Nesta edição contará com mais de 100 stands.

Principais atrações culturais gratuitas

Na 8ª edição as atrações musicais estão um show à parte, no palco central ocorrerão apresentações de música ao vivo com artistas nacionais, como o cantor e instrumentista Mestrinho, que se apresenta na sexta-feira, 31 de maio, além de bandas, DJs e cantores de diferentes gêneros musicais como MPB, jazz, blues, pop rock, forró, e mais uma novidade – as apresentações itinerantes que levarão muita música e descontração para todo o espaço do festival. Em breve, grade completa de shows, atrações e experiências.

Sextas-feiras – sempre uma atração especial

Destaque para as atrações das sextas-feiras, tornando as aberturas do festival especiais, já no primeiro dia de Taste, 24 de março, Rita Lobo – a chef de cozinha, escritora e apresentadora do Programa diário “Cozinha Prática” no GNT, vai fazer uma atividade especial com o público nos espaços de conhecimento.

Outros chefs renomados já estão confirmados para a programação de aulas gratuitas às sextas-feiras e demais dias.

Ingressos

A pré-venda de ingressos já está aberta. Compre aqui.

A pré-venda exclusiva de ingressos para clientes Santander Select e Private está aberta e vai até o dia 21 de março. A venda para os demais clientes Santander ocorre de 22 a 24 de março e a venda ao público geral começa em 25 deste mês.

Os preços estão a partir de R$ 65.

Os ingressos permitem acesso ao evento e suas áreas comuns de restaurantes e expositores, bem como vasta programação de palestras e aulas gratuitas, com chefs, sommeliers, mediante inscrição a ser realizada no local (vagas limitadas), shows de música ao vivo e com DJs. O consumo nos bares e restaurantes feito à parte, via cartão Cashless (cartão que o cliente carrega no evento com o valor desejado).

Localização – Parque Villa-Lobos

O Parque Villa-Lobos é um dos espaços ao ar livre mais bonitos de São Paulo, é amplo, repleto de beleza natural e fácil acesso. A área do Taste ocupará mais de 50 mil m².