Tasha e Tracie, Kyan, Mc João e Dudu Nobre se apresentam nas Fábricas de Cultura em março

Em março, a música será o destaque da agenda das Fábricas de Cultura – Programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo e gerenciado pela Poiesis. As celebrações incluem os aniversários das unidades Jaçanã, Jardim São Luís e Vila Nova Cachoeirinha, além de oficinas, contações de histórias, rodas de conversa, entre outras atividades. Confira os principais eventos por região.

Zona norte

No dia 15, sexta-feira, às 14h, a equipe da biblioteca da Fábrica de Cultura Brasilândia promove a oficina “Lambe-Lambe do Samba”. Nela, os participantes aprenderão a criar lambes que combinam versos e imagens de ícones do gênero musical.

No sábado, 16, a Fábrica de Cultura Jaçanã comemora seu 11º aniversário com apresentações das gêmeas Tasha e Tracie, do rapper Kyan, que trarão sucessos de suas carreiras, e do MC João, conhecido pelo hit “Baile de Favela”. MC João, que cresceu no bairro do Jova Rural, teve sua primeira experiência em palco justamente na Fábrica de Cultura Jaçanã. A celebração ocorre das 18h às 21h e contará com a presença de um intérprete de Libras durante todo o evento.

No dia 20, quarta-feira, às 14h30, a equipe da biblioteca da Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha organiza a atividade “Mulheres Artistas em Série: Ana Mendieta em Silhuetas”. Este evento convida o público a mergulhar na obra de Ana Mendieta, artista cubana exilada nos Estados Unidos. A artista é conhecida por sua diversidade de trabalhos que incluem body art, performances, curtas-metragens, fotografias e esculturas, explorando temas como imigração, feminismo, colonização, além de natureza e espiritualidade.

Em março, a Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha comemora 12 anos com uma celebração no dia 24, domingo, das 12h às 17h. O evento conta com a apresentação do sambista Dudu Nobre, que trará clássicos de sua discografia, conhecidos como temas de novelas, e também novas canções.

No dia 27, quarta-feira, às 20h, a Fábrica de Cultura Brasilândia será palco do Cine Fusca, um projeto itinerante que leva o cinema aos espaços públicos utilizando um Volkswagen Fusca de 1964. A sessão especial apresentará a Mostra Cultural Indígena, destacando produções que exploram as experiências e narrativas dos povos originários.

Já na quinta-feira, 28, às 14h, a biblioteca da Fábrica de Cultura Jaçanã oferece a oficina e sessão de contação de histórias “O Barquinho e o Jacaré”, conduzida por Gabriela Rossini. A atividade enfoca a importância do manejo das emoções pessoais.

Zona sul

No dia 7, quinta-feira, às 19h, a Fábrica de Cultura Capão Redondo realiza o Bailinho Kalungaerê, um evento de samba rock interativo. Esta atividade convida as famílias a compartilhar memórias, dançar e descobrir mais sobre esta cultura originada nas comunidades periféricas e afrodescendentes de São Paulo.

No dia 14, quinta-feira, às 14h30, a equipe da biblioteca da Fábrica de Cultura Jardim São Luís organiza a atividade “Pacha Mama e os Povos Pré-colombianos”. Este evento é uma oportunidade para o público aprender sobre aspectos das culturas ameríndias, focando na divindade “Pacha Mama”, com base no livro “Direitos da Natureza” de Eduardo Gudynas.

No dia 24, sábado, às 12h, a Fábrica de Cultura Jardim São Luís celebra seu 12º aniversário. A comemoração incluirá apresentações de Kord, Distrito 13, BlackPink Cover, HD Crew, Nbk, The Legacy, Of Heroes e Luisa Sonza Cover. As atividades na zona sul se encerram na Fábrica de Cultura Capão Redondo com a oficina de Xilogravura, que acontecerá no dia 28, quarta-feira, às 14h. Esta oficina explorará técnicas de produção inspiradas na literatura de cordel.

Região Metropolitana

Em Osasco, a agenda começa com o Pocket show de Bruna Black no dia 9, sábado, às 20h. A cantora e compositora já participou do The Voice 2020 e atualmente forma a duo ÀVUÁ com o artista Jota Pê. A dupla participou do álbum Onze, de composições inéditas do Adoniran Barbosa, indicado ao Grammy Latino em 2022.

No dia 19, terça-feira, das 19h às 21h, a Fábrica de Cultura Diadema promove o encontro PodArticular: Nós Mulheres Trans. O evento contará com a presença das artistas trans-ativistas Brendy, Albert Magno, Felina e Kyanna Mariê. Eles participarão de um debate sobre a criação e propagação das artes na atualidade brasileira, sob a mediação de Duda Maya. Além do bate-papo, o público terá a oportunidade de assistir a pocket shows de Albert Magno e Felina.

No dia 20, quarta-feira, às 14h, a biblioteca da Fábrica de Cultura Diadema recebe a escritora Lília Guerra para o bate-papo “Descaminhos para o Fim do Mundo”. Neste encontro, Lília compartilhará sua jornada na arte, abordando o processo criativo e a publicação de suas obras “O Céu para os Bastardos”, “Perifobia” (finalista do Prêmio Rio em 2019), “Rua do Larguinho” e “Amor e Avenida”.

No dia 22, sexta-feira, às 19h30, a Fábrica de Cultura Osasco realiza o evento Sextou na Praça. Esta iniciativa mensal acontece na última sexta-feira do mês, destacando grupos locais de samba, pagode, forró e DJs. Neste mês, a atração fica por conta do Quem Sabe Samba, um dos conjuntos mais influentes de Osasco, formado em 1994. Seus lançamentos mais recentes incluem colaborações com Vaguininho e Nenê do Negritude Jr., Serginho Procópio e o rapper Rappin’ Hood, destacados no álbum “Tudo que a Gente Sonhou”.

Confira a programação completa de março no site das Fábricas de Cultura.

SERVIÇO

Gratuito

Fábrica de Cultura Brasilândia

Endereço: Avenida General Penha Brasil, 2508 | Telefone: (11) 3859-2300

Artes Visuais

LAMBE-LAMBE DO SAMBA

Coordenação: Biblioteca Fábricas.

15/3, sexta-feira, 14h às 15h | menores de 12 anos

Cinema

CINE FUSCA: MOSTRA CULTURAL INDIGENA

27/3, quarta-feira, 20h às 21h | Atividade Livre

Fábrica de Cultura Capão Redondo

Endereço: Rua Bacia de São Francisco, s/n | Telefone: (11) 5822-5240

Música

BAILINHO KALUNGAERÊ SAMBA ROCK

7/3, quinta-feira, das 19h às 20h | Atividade Livre

Cultura Tradicional

A CARA DO CORDEL: OFICINA DE XILOGRAVURA

Coordenação: Biblioteca Fábricas

28/3, quinta-feira, das 14h às 15h | menores de 12 anos

Fábrica de Cultura Diadema

Endereço: Rua Vereador Gustavo Sonnewend Netto, 135, Centro – Diadema | Telefone: (11) 4061-3180

Cultura Geral

PODARTICULAR: NÓS MULHERES TRANS

19/3, terça-feira, das 19h às 21h | Livre

Literatura

ENCONTRO COM A ESCRITORA LÍLIA GUERRA: “DESCAMINHOS PARA O FIM DO MUNDO”

Coordenação: Lilia Guerra.

20/3 | maiores de 16 anos | Inscrição na biblioteca | 40 vagas

Fábrica de Cultura Jaçanã

Endereço: Entrada 1: Rua Raimundo Eduardo da Silva, 138 | Entrada 2: Rua Albuquerque de Almeida, 360 | Telefone: (11) 2249-8010

Cultura Geral

ANIVERSÁRIO FÁBRICA DE CULTURA JAÇANÃ COM KYAN, MC JOÃO E TASHA E TRACIE

16/3, sábado, das 18h às 21h | maiores de 12 anos

Literatura

OFICINA E CONTAÇÃO DE ESTÓRIA: O BARQUINHO E O JACARÉ COM GABRIELA ROSSINI

Coordenação: Gabriela Rossini.

23/3, às 14h | maiores de 12 anos | Inscrição na biblioteca | 30 vagas

Fábrica de Cultura Jardim São Luís

Endereço: Rua Antônio Ramos Rosa, 651 | Telefone: (11) 5510-5530

Cultura Geral

PACHA MAMA E OS POVOS PRÉ-COLOMBIANOS

Coordenação: Biblioteca Fábricas

14/3, quinta-feira, das 14h30 às 15h30 | menores de 12 anos

Dança

ANIVERSÁRIO DE 12 ANOS DA FÁBRICA DE CULTURA JARDIM SÃO LUÍS

24/3, domingo, a partir das 12h | Atividade Livre

Fábrica de Cultura Osasco

Endereço: Rua Santa Rita, s/nº, Jardim Rochdale – Osasco | Tel: (11) 3689-7600

Cultura Geral

POCKET SHOW DA BRUNA BLACK

9/3, sábado, às 20h | Atividade Livre

Cultura Geral

SEXTOU NA PRAÇA COM QUEM SABE SAMBA

22/3, sexta-feira, às 19h30 | Atividade Livre

Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha

Endereço: Rua Franklin do Amaral, 1575 | Telefone: (11) 2233-9270

Cultura Geral

MULHERES ARTISTAS EM SÉRIE: ANA MENDIETA EM SILHUETAS

Coordenação: Biblioteca Fábricas

20/3, quarta-feira, das 14h30 às 15h30 | Atividade Livre

Música

ANIVERSÁRIO DE 12 ANOS DA FÁBRICA COM SHOW DE DUDU NOBRE

24/3, domingo, das 12h às 17h | Atividade Livre

Funcionamento das unidades: De terça a sexta, das 9h às 19h

Unidades Iguape e Vila Nova Cachoeirinha, das 9h às 21h.

Unidade Jaçanã, das 9h às 20h30

Unidade Osasco, das 9h às 21h (terças, quintas e sextas) e das 9h às 19h (quartas)

Sábados, das 9h às 17h

Domingos, das 12h às 17h

Unidades Iguape e Diadema funcionam das 12h às 17h aos sábados e não abrem aos domingos.

Funcionamento das bibliotecas: de terça a sexta, das 9h às 19h.

Sábados: das 12h às 17h, com exceção de Capão Redondo (das 9h às 14h).

Da unidade Iguape, sábados e feriados funciona das 9h às 17h

Para conferir o horário exato de sua unidade, favor entrar em contato por telefone com a recepção.

Acessibilidade: as Fábricas de Cultura Vila Nova Cachoeirinha, Brasilândia, Jaçanã, Capão Redondo, Jardim São Luís, e Diadema, oferecem rampa de acesso para pessoas com mobilidade reduzida, elevador, sanitários acessíveis, piso tátil, equipamentos que permitem a leitura para pessoas com deficiência visual e motora, impressoras braille, leitor de audiobooks e acervo com mais de 191 exemplares em braille (livros e audiobooks), além de dicionário em Libras. A Fábrica de Cultura Osasco tem rampa de acesso, elevador e os recursos de acessibilidade na Bibliotech, enquanto a Fábrica de Cultura Iguape tem piso tátil nas escadas e elevador.