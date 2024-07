Tarsila do Amaral: pioneira do Modernismo Brasileiro

Nascida em 1886 em Capivari, interior de São Paulo, Tarsila do Amaral é uma das figuras mais emblemáticas do Modernismo Brasileiro. Pintora, desenhista e tradutora, ela é amplamente reconhecida por suas contribuições ao movimento e por seu papel central no desenvolvimento da arte brasileira no século XX.

Tarsila foi influenciada pelas vanguardas europeias durante seus estudos em Paris, retornou ao Brasil em 1922 e se juntou ao grupo de artistas que depois liderou a Semana de Arte Moderna, marco inicial do modernismo no país. Sua obra, marcada por cores vibrantes, formas geométricas e elementos da cultura popular brasileira, desafiou as normas estéticas da época e contribuiu para a construção de uma identidade artística nacional.

Entre suas obras mais famosas, destaca-se “Abaporu” (1928), que hoje está no Museu de Arte Latino-americana; de Buenos Aires (MALBA), é considerada um ícone do modernismo brasileiro e inspiração para o Movimento Antropofágico, que propunha a devoração e reinvenção das influências europeias com uma perspectiva brasileira. Outras obras marcantes incluem “A Negra” (1923) e “Antropofagia” (1929).

O legado de Tarsila vai além de suas pinturas. Ela também é lembrada por sua colaboração com outros importantes modernistas, como Oswald de Andrade e Anita Malfatti, e por sua influência em gerações futuras de artistas brasileiros.

Cemitério da Consolação/Divulgação

Tarsila do Amaral faleceu em São Paulo em 1973, aos 86 anos. Seu túmulo está no Cemitério da Consolação, atualmente administrado pela empresa Consolare, onde pode ser visitado. Segundo Francivaldo Gomes, mais conhecido como Popó, mediador do tour realizado semanalmente no local, “as visitas guiadas são uma oportunidade única para conhecer mais sobre a vida e obra de Tarsila, além de outros grandes nomes da nossa história. Ela foi uma artista inovadora, que desafiou as normas da época e ajudou a definir a identidade da arte brasileira. Sua obra continua a inspirar artistas e admiradores da arte em todo o mundo e muitos vêm ao cemitério homenageá-la.”

As visitas no cemitério da Consolação, oferecidas gratuitamente, acontecem todas às segundas-feiras a partir das 14h, e proporcionam uma experiência enriquecedora para quem deseja aprender mais sobre a história da cidade de São Paulo e também do Brasil. Além de Tarsila, a necrópole tem outros artistas modernistas sepultados, como Oswald e Mario de Andrade.

Visitação mediada

Para aqueles interessados em explorar esse patrimônio histórico e artístico, o Cemitério da Consolação oferece visitas mediadas todas as segundas-feiras do mês. Novas datas estão sendo organizadas em breve. Em 2023, mais de 2200 pessoas participaram das visitas mediadas. Já neste ano, cerca de 800 pessoas já fizeram a visita.

Onde: Cemitério da Consolação (R. da Consolação, 1660 – Consolação, São Paulo).

Quanto: Grátis – Reservar ingresso no Sympla.