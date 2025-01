Tarifas do Aquabus em Ilhabela disparam: passagem sobe de R$ 5 para R$ 50

No primeiro verão desde a implementação do Aquabus, um novo sistema de transporte público marítimo em Ilhabela, litoral norte de São Paulo, as tarifas para turistas passaram por um significativo aumento. Desde a última quarta-feira (1º), o valor da passagem foi elevado de R$ 5 para R$ 50.

Além do transporte aquático, o preço das passagens de ônibus também sofreu reajuste, saltando de R$ 5 para R$ 10 para visitantes. Para os residentes locais, o valor permanece em R$ 2,10, uma tarifa que se mantém inalterada desde 2019. A administração municipal justificou os aumentos como necessários para a “adequação às condições operacionais e de manutenção das concessionárias”.

O Aquabus, que teve sua proposta inicial anunciada em 2015, começou a operar em maio do ano passado após enfrentar diversos entraves administrativos. A aquisição das embarcações foi alvo de questionamentos por parte do Tribunal de Contas do Estado (TCE), devido à entrega sem certificação para navegação e sem as adequações necessárias para garantir acessibilidade no embarque e desembarque nos píeres.

Durante a gestão do prefeito Toninho Colucci (PL), que conquistou seu quarto mandato em outubro passado, três embarcações foram adquiridas pela prefeitura por um custo total de R$ 4,5 milhões (aproximadamente R$ 7,6 milhões em valores atualizados). No entanto, as embarcações permaneceram paradas por cerca de quatro anos em uma marina localizada em Caraguatatuba.

A prefeitura tentou, sem sucesso, realizar licitações para contratar uma empresa responsável pela adequação dos píeres em quatro ocasiões. Todas as tentativas foram barradas pelo TCE devido a suspeitas de irregularidades nos processos.

Em janeiro de 2022, após um acordo judicial com a marina, teve início a reforma das embarcações, com a dívida reduzida pela metade após anos em que estiveram atracadas no canal da marina.

Os pontos designados para embarque e desembarque estão localizados na Praia Grande, Perequê (próximo à balsa), Engenho D’Água e Vila. Uma nova estação está em construção na Ponta Azeda, ao norte da ilha.

Cada embarcação possui capacidade para até 60 passageiros e opera diariamente das 9h às 20h. A gratuidade é oferecida para crianças menores de seis anos, idosos acima de 60 anos e pessoas com deficiência. Para mais informações sobre horários e operações, é recomendável consultar a tabela disponível no site oficial.

Pontos de Venda