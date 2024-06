Tarifas de pedágio no Sistema Anchieta-Imigrantes serão reajustadas

A partir de segunda-feira (1º/ julho), as tarifas de pedágio do Sistema Anchieta-Imigrantes sofrerão reajuste, conforme previsto em contrato. Os novos valores foram autorizados pela Artesp (Agência Reguladora de Transportes de São Paulo) e publicados hoje (27) no Diário Oficial do Estado.

Os reajustes consideram a recomposição inflacionária nos últimos 12 meses (de junho de 2023 a maio deste ano) e estão baseados no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), conforme prevê o contrato. Confira tabela abaixo:

Ao longo de 26 anos de concessão, a Ecovias investiu R$ 9,4 bilhões nas rodovias, realizou mais de 3 milhões de atendimentos nas pistas e contribuiu significativamente para a redução de 42% no número de acidentes no trecho. Entre as principais melhorias realizadas pela concessionária estão a pista descendente da Rodovia dos Imigrantes, o Anel Viário de Cubatão, as obras da Nova Entrada de Santos, a marginal da Via Anchieta em São Bernardo do Campo, a ampliação da pista norte da Rodovia dos Imigrantes e o trevo do Riacho Grande.

Atualmente, a Ecovias está revitalizando o pavimento no trecho de serra da Rodovia Anchieta, além das rodovias Padre Manoel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni. Esses trabalhos incluem a recuperação profunda do pavimento, realizada em média a cada cinco anos e são realizados com técnicas sustentáveis, como a aplicação de asfalto borracha, que tem pneus velhos triturados em sua base.