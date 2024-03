Tarifa Zero: São Caetano amplia a quantidade de ônibus nas linhas Circular Gerty e Barcelona

As linhas 2 – Circular Gerty e 3 – Circular Barcelona, em São Caetano do Sul, já estão operando com mais ônibus, garantindo mais conforto aos passageiros e evitando atrasos em seus deslocamentos. Este é mais um ajuste realizado no sistema de transporte público municipal após a implantação do Programa Tarifa Zero, que estabeleceu a gratuidade nos ônibus municipais.

Desde que a gratuidade entrou em vigor, em 1º de novembro de 2023, o número de passageiros no sistema saltou de 22 mil para 70 mil por dia. De lá para cá, foi criada a Linha 10 – Circular Universitário, e colocados mais 11 ônibus em circulação (atualmente são 57 coletivos e seis reservas).

“Esta ampliação vai gerar mais conforto e agilidade nos deslocamentos dos passageiros. Seguimos monitorando e realizando análises periódicas visando o constante aperfeiçoamento do sistema de transporte coletivo”, afirma o prefeito José Auricchio Júnior.

Em dezembro de 2023 foram entregues seis novos veículos com wi-fi e ar-condicionado, com tecnologia Euro 6, que emite menos poluentes. No mesmo mês, foi inserido mais um ônibus na Linha 8 – Prosperidade / Fundação. Já em fevereiro deste ano passou a funcionar a Linha Circular Universitário, com dois veículos.

APROVAÇÃO POPULAR

O Tarifa Zero tem se tornado uma unanimidade em São Caetano. Graziella Colucci, 47 anos, é professora da EMEF Ângelo Raphael Pellegrino, no Bairro Mauá, e utiliza diariamente o transporte público. “Para mim é uma maravilha.”

Matheus Aquino, 22 anos, mora no Bairro Alvarenga, em São Bernardo, e trabalha no Bairro Prosperidade. “Pego dois ônibus até a Estação de São Caetano e pegava mais um para chegar ao trabalho. A empresa só paga dois vales-transporte e eu tinha de pagar o terceiro. Agora, não. Isso me ajudou muito no orçamento familiar.”

Rafael Baccarin Duarte, 19 anos, estudante do 3º ano de Odontologia da USCS, passou a utilizar o Circular Universitário assim que a linha foi criada. “Facilita muito a vida do estudante porque passa nos horários de entrada e saída, então não há como você se atrasar para chegar às aulas, e ainda ganha tempo quando vai para casa. É muito bom.”