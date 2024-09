Tarifa Zero de São Caetano: nove meses com mais de 15 milhões de passageiros transportados

Pioneiro no ABC, o Programa Tarifa Zero da Prefeitura de São Caetano do Sul é um verdadeiro sucesso e tornou-se referência nacional. No domingo (1/9), o programa completou nove meses, atingindo o recorde de 76 mil passageiros diários, um aumento de 345% em relação ao período anterior à gratuidade nos ônibus municipais, quando eram cerca de 22 mil passageiros por dia. Ao longo desses nove meses, mais de 15 milhões de passageiros foram transportados nas 10 linhas operadas nos 15 bairros da cidade.

O Tarifa Zero não viu apenas o número de passageiros aumentar. O número de ônibus da concessionária rodando pela cidade também aumentou de 42 para 57 carros operacionais, além de seis reservas. Em junho, a cidade ganhou também um ônibus elétrico, em testes, que roda no Circular Barcelona. Esta é a primeira etapa do processo de eletrificação da frota de ônibus municipais, que receberá mais veículos futuramente.

“São Caetano alcançou um patamar de estabilidade econômica, que permitiu o lançamento de um projeto dessa magnitude. O Tarifa Zero impacta direta e positivamente na mobilidade, no aspecto social, no meio ambiente e na economia da cidade, tanto para o empregador quanto para o empregado”, destacou o prefeito de São Caetano do Sul, José Auricchio Júnior.

O Tarifa Zero está consolidado em três pilares fundamentais, além de incentivar a mobilidade urbana: o social, ao garantir gratuidade para todos, especialmente para quem mais precisa; o econômico, ao desonerar a folha de pagamento das empresas; e o ambiental, ao reduzir o número de carros nas ruas e, consequentemente, a poluição.

No entanto, um programa dessa envergadura requer ajustes constantes, como mencionou o secretário de Mobilidade Urbana, Diego Santo Vido Faria. “Devido ao dinamismo que um programa desse porte exige, estamos finalizando um estudo com uma consultoria para avaliar a necessidade de possíveis remanejamentos, visando otimizar as 10 linhas. Antes do Tarifa Zero, tínhamos uma linha comercial, e agora temos uma linha mais dinâmica, com o objetivo de interligar cada vez mais pontos da cidade, utilizando, por exemplo, linhas troncais”, explicou Diego.

ITINERÁRIO

Os passageiros de São Caetano podem acompanhar pelo celular, tablet ou internet o horário de chegada dos ônibus, a localização dos pontos e as linhas que atendem ao destino desejado na rede municipal. O aplicativo CittaMobi geolocaliza o usuário, mapeia os pontos de ônibus mais próximos e detalha os itinerários, mostrando em tempo real o tempo restante para a chegada do ônibus.

Assim, São Caetano oferece aos usuários do transporte público municipal informações em tempo real sobre os horários de partida e chegada dos ônibus. Este sistema está em operação em 100% das linhas e em todos os ônibus municipais que circulam na cidade. Para quem ainda não tem o aplicativo, ele pode ser baixado de três formas: no site da CittaMobi (www.cittamobi.com.br), pelo Google Play (Cittamobi Acessibilidade) ou pela App Store (Cittamobi: Horários de Ônibus).