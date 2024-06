Tarifa do Madrugador: Passageiros que utilizam os Transportes Metropolitanos no início da operação pagam passagem mais barata

Os passageiros que utilizam o transporte sobre trilhos das empresas vinculadas à Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM) – CPTM e Metrô – logo no início da operação podem garantir desconto de R$0,60 por viagem.

O desconto tem como objetivo incentivar os passageiros a embarcar antes do horário de pico. Considerando a utilização do transporte 22 vezes (apenas o trajeto de ida) em um mês, a economia para o passageiro chega a R$13,20.

Para ter direito a Tarifa do Madrugador, basta acessar qualquer linha de metrô entre 4h40 e 6h15, utilizando Bilhete Único comum ou Vale Transporte. A Tarifa do Madrugador também é válida na rede de trens metropolitanos, entre 4h e 5h35.

O valor do desconto varia entre a tarifa comum, do vale transporte e a integrada com linhas municipais. Confira os valores e os descontos de cada modalidade: