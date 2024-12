Tarifa de ônibus em São Paulo sobe para R$ 5,00

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), anunciou um aumento na tarifa de ônibus para R$ 5,00, representando um reajuste de 13,6%. Este novo valor entrará em vigor a partir da zero hora de 6 de janeiro de 2025, após quase cinco anos sem alterações significativas nas tarifas. O último ajuste foi em janeiro de 2020, quando a passagem passou de R$ 4,30 para R$ 4,40, enquanto a inflação acumulada no período atingiu 32%.

Esse aumento ocorre em um contexto de subsídios recordes às empresas de ônibus. Em 2024, a municipalidade repassou R$ 6,7 bilhões como compensação tarifária, o que representa um aumento de 14,5% em relação ao ano anterior. Este montante equivale a 58,7% do custo total do sistema de transporte na capital, que é estimado em R$ 11,4 bilhões.

A decisão pela nova tarifa reflete não apenas a necessidade de equilibrar as contas do sistema de transporte público, mas também a pressão da inflação e do aumento da demanda gerada pela gratuidade nos ônibus aos domingos. A medida foi implementada no final de 2023 e resultou em um aumento significativo no número de passageiros.

A gestão Nunes afirmou que o novo valor é o menor entre as opções apresentadas pelos técnicos da SPTrans e alerta sobre os riscos econômicos que podem levar a novos aumentos. Os usuários têm até o dia 5 de janeiro para recarregar seus Bilhetes Únicos com o valor atual.